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В США плохо знают мировую историю, особенно российскую, заявил посол - РИА Новости, 19.02.2024
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15:53 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/istoriya-1928269105.html
В США плохо знают мировую историю, особенно российскую, заявил посол
В США плохо знают мировую историю, особенно российскую, заявил посол - РИА Новости, 19.02.2024
В США плохо знают мировую историю, особенно российскую, заявил посол
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что на Западе, по крайней мере в США, очень плохо знают мировую историю, особенно историю России. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:53
2024-02-19T15:53
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алексей ерхов
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такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что на Западе, по крайней мере в США, очень плохо знают мировую историю, особенно историю России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X. "Многое из того, что кажется американцам новым, мы сами прекрасно знаем и помним: и историческую правовую принадлежность Украины на уровне "нулевых", и зарождение ее нынешнего образования как независимого государства при пособничестве иностранных спецслужб, и то, как она в свое время расширяла свою территорию, включая Крым, который Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отдал своей республике в нарушение всех правовых и моральных норм", - сказал Ерхов. Он также предложил вспомнить события последних лет, "когда после государственного переворота 2014 года активизировалась начатая ранее работа по превращению Украины в своеобразную антироссию, то есть в субъект глобального противостояния с Россией, в том числе в военно-политической сфере". "Поэтому для русских было важно, чтобы все это услышали 200 миллионов человек. На Западе, по крайней мере в Соединенных Штатах, конечно, очень плохо знают мировую историю, особенно историю России", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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россия, сша, украина, алексей ерхов, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, США, Украина, Алексей Ерхов, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
В США плохо знают мировую историю, особенно российскую, заявил посол

Ерхов: в США очень плохо знают мировую историю, особенно российскую

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРоссийские флаги на Манежной площади в Москве
Российские флаги на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российские флаги на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что на Западе, по крайней мере в США, очень плохо знают мировую историю, особенно историю России.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
9 февраля, 04:28
"Многое из того, что кажется американцам новым, мы сами прекрасно знаем и помним: и историческую правовую принадлежность Украины на уровне "нулевых", и зарождение ее нынешнего образования как независимого государства при пособничестве иностранных спецслужб, и то, как она в свое время расширяла свою территорию, включая Крым, который Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отдал своей республике в нарушение всех правовых и моральных норм", - сказал Ерхов.
Он также предложил вспомнить события последних лет, "когда после государственного переворота 2014 года активизировалась начатая ранее работа по превращению Украины в своеобразную антироссию, то есть в субъект глобального противостояния с Россией, в том числе в военно-политической сфере".
"Поэтому для русских было важно, чтобы все это услышали 200 миллионов человек. На Западе, по крайней мере в Соединенных Штатах, конечно, очень плохо знают мировую историю, особенно историю России", - заключил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону
18 февраля, 10:06
 
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