https://ria.ru/20240219/istoriya-1928269105.html

В США плохо знают мировую историю, особенно российскую, заявил посол

В США плохо знают мировую историю, особенно российскую, заявил посол - РИА Новости, 19.02.2024

В США плохо знают мировую историю, особенно российскую, заявил посол

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что на Западе, по крайней мере в США, очень плохо знают мировую историю, особенно историю России. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:53

2024-02-19T15:53

2024-02-19T15:53

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сша

украина

алексей ерхов

владимир путин

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что на Западе, по крайней мере в США, очень плохо знают мировую историю, особенно историю России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X. "Многое из того, что кажется американцам новым, мы сами прекрасно знаем и помним: и историческую правовую принадлежность Украины на уровне "нулевых", и зарождение ее нынешнего образования как независимого государства при пособничестве иностранных спецслужб, и то, как она в свое время расширяла свою территорию, включая Крым, который Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отдал своей республике в нарушение всех правовых и моральных норм", - сказал Ерхов. Он также предложил вспомнить события последних лет, "когда после государственного переворота 2014 года активизировалась начатая ранее работа по превращению Украины в своеобразную антироссию, то есть в субъект глобального противостояния с Россией, в том числе в военно-политической сфере". "Поэтому для русских было важно, чтобы все это услышали 200 миллионов человек. На Западе, по крайней мере в Соединенных Штатах, конечно, очень плохо знают мировую историю, особенно историю России", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240218/intervyu-1928042728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, алексей ерхов, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире