В США плохо знают мировую историю, особенно российскую, заявил посол
Ерхов: в США очень плохо знают мировую историю, особенно российскую
Российские флаги на Манежной площади в Москве. Архивное фото
АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что на Западе, по крайней мере в США, очень плохо знают мировую историю, особенно историю России.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
"Многое из того, что кажется американцам новым, мы сами прекрасно знаем и помним: и историческую правовую принадлежность Украины на уровне "нулевых", и зарождение ее нынешнего образования как независимого государства при пособничестве иностранных спецслужб, и то, как она в свое время расширяла свою территорию, включая Крым, который Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отдал своей республике в нарушение всех правовых и моральных норм", - сказал Ерхов.
Он также предложил вспомнить события последних лет, "когда после государственного переворота 2014 года активизировалась начатая ранее работа по превращению Украины в своеобразную антироссию, то есть в субъект глобального противостояния с Россией, в том числе в военно-политической сфере".
"Поэтому для русских было важно, чтобы все это услышали 200 миллионов человек. На Западе, по крайней мере в Соединенных Штатах, конечно, очень плохо знают мировую историю, особенно историю России", - заключил дипломат.