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Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче беспилотников России
Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче беспилотников России - РИА Новости, 19.02.2024
Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче беспилотников России
Иранская сторона отвергает заявление стран Группы семи (G7), в котором Тегеран обвиняется в том, что он якобы передал Москве беспилотники для их использования... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:18
2024-02-19T15:18
2024-02-19T15:18
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Иранская сторона отвергает заявление стран Группы семи (G7), в котором Тегеран обвиняется в том, что он якобы передал Москве беспилотники для их использования на Украине, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани "Мы отвергаем эти заявления… Военные подходы не помогают достичь политических целей. Мы неоднократно заявляли, что не поставляли в Россию беспилотники для использования их в военных действиях… Мы полностью отвергаем те обвинения, что содержатся в заявлении "Группы семи", - приводит агентство Tasnim слова Канаани. Западные страны неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран последовательно опровергают подобные обвинения. В частности, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
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в мире, иран, россия, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Россия, G7
Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче беспилотников России
Иран отверг обвинения G7 в передаче БПЛА России для использования на Украине