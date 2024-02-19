https://ria.ru/20240219/iran-1928259909.html

Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче беспилотников России

Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче беспилотников России - РИА Новости, 19.02.2024

Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче беспилотников России

Иранская сторона отвергает заявление стран Группы семи (G7), в котором Тегеран обвиняется в том, что он якобы передал Москве беспилотники для их использования... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:18

2024-02-19T15:18

2024-02-19T15:18

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Иранская сторона отвергает заявление стран Группы семи (G7), в котором Тегеран обвиняется в том, что он якобы передал Москве беспилотники для их использования на Украине, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани "Мы отвергаем эти заявления… Военные подходы не помогают достичь политических целей. Мы неоднократно заявляли, что не поставляли в Россию беспилотники для использования их в военных действиях… Мы полностью отвергаем те обвинения, что содержатся в заявлении "Группы семи", - приводит агентство Tasnim слова Канаани. Западные страны неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран последовательно опровергают подобные обвинения. В частности, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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в мире, иран, россия, g7