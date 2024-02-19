https://ria.ru/20240219/gumpomosch-1928270734.html

Из Нижнего Новгорода на СВО отправили грузовики с печками и стройматериалы

Из Нижнего Новгорода на СВО отправили грузовики с печками и стройматериалы - РИА Новости, 19.02.2024

Из Нижнего Новгорода на СВО отправили грузовики с печками и стройматериалы

Еще два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью – печками, стройматериалами и маскировочными сетями - отправлены из Нижнего Новгорода в зону проведения... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:02

2024-02-19T16:02

2024-02-19T16:02

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нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Еще два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью – печками, стройматериалами и маскировочными сетями - отправлены из Нижнего Новгорода в зону проведения специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, сформировал гуманитарный конвой на основании заявок из воинских частей, в которых служат жители Нижегородской области. "В одном автомобиле-пятитоннике – печки-буржуйки, саперные щупы, саперные кошки и стропы, которые просили наши бойцы. Во втором – маскировочные комплекты для бронетехники и танков, квадрокоптеры и обмундирование для военнослужащих", - приводятся в сообщении слова специалиста координационного центра Александра Волкова. В дополнение к технике и экипировке участникам СВО отправили стройматериалы, которые постоянно требуются для строительства окопов и блиндажей. Отмечается, что в последнее время изменился состав гуманитарной помощи, которую обеспечивают правительство Нижегородской области и координационный центр на базе Дома. "Сейчас в приоритете сложные технические устройства для выполнения боевых задач и повышения безопасности наших ребят, хозяйственный инвентарь для обустройства солдатского быта на освобожденных территориях. В холодный сезон не бывают лишними теплые вещи. Координационный центр работает по запросам из воинских частей и оперативно реагирует на потребности военнослужащих", — подчеркнул руководитель Дома народного единства Роман Кошелев. Всего за время проведения специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, сформировали и отправили нижегородским военнослужащим около 500 гумконвоев, это более 3 840 тонн гуманитарного груза.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html

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нижегородская область, нижний новгород, общество