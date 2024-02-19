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Жителей Москвы с диабетом обеспечат новыми бесплатными глюкометрами - РИА Новости, 19.02.2024
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09:38 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/glyukometr-1928163402.html
Жителей Москвы с диабетом обеспечат новыми бесплатными глюкометрами
Жителей Москвы с диабетом обеспечат новыми бесплатными глюкометрами - РИА Новости, 19.02.2024
Жителей Москвы с диабетом обеспечат новыми бесплатными глюкометрами
Москвичи с диабетом будут обеспечены бесплатными современными глюкометрами и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови уже в начале весны, сообщила... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:38
2024-02-19T09:38
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москвичи с диабетом будут обеспечены бесплатными современными глюкометрами и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови уже в начале весны, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы давно обеспечиваем москвичей с диабетом специальными тест-полосками. В 2023 году мы также начали программу по обеспечению льготных категорий горожан глюкометрами. В этом году она становится массовой. В результате все москвичи с диабетом смогут пользоваться бесплатными современными глюкометрами. Забрать их можно будет уже в начале этой весны в городских аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении также рассказали, что при согласии пациента выданный глюкометр будет автоматически передавать показатели измерений в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Это позволит врачу видеть актуальную информацию о здоровье, оперативно фиксировать все изменения и контролировать состояние человека. В случае серьезных отклонений от нормы врач пригласит его на внеплановый прием, где выяснит причину ухудшения состояния и при необходимости направит на дополнительные обследования и скорректирует терапию.
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Жителей Москвы с диабетом обеспечат новыми бесплатными глюкометрами

В Москве горожанам с диабетом выдадут новые бесплатные глюкометры в начале весны

© Depositphotos.com / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Проверка уровня сахара в крови глюкометром. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москвичи с диабетом будут обеспечены бесплатными современными глюкометрами и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови уже в начале весны, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Мы давно обеспечиваем москвичей с диабетом специальными тест-полосками. В 2023 году мы также начали программу по обеспечению льготных категорий горожан глюкометрами. В этом году она становится массовой. В результате все москвичи с диабетом смогут пользоваться бесплатными современными глюкометрами. Забрать их можно будет уже в начале этой весны в городских аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
В сообщении также рассказали, что при согласии пациента выданный глюкометр будет автоматически передавать показатели измерений в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Это позволит врачу видеть актуальную информацию о здоровье, оперативно фиксировать все изменения и контролировать состояние человека. В случае серьезных отклонений от нормы врач пригласит его на внеплановый прием, где выяснит причину ухудшения состояния и при необходимости направит на дополнительные обследования и скорректирует терапию.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Мурашко рассказал о ситуации с тест-полосками для глюкометров в России
27 сентября 2023, 17:44
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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