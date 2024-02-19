Рейтинг@Mail.ru
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 19.02.2024 (обновлено: 21:02 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/gibel-1928321274.html
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова
Отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне вертолета Ми-8 на Украину, не верит, что "угонщик" Кузьминов погиб, об этом он рассказал RT. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:33
2024-02-19T21:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
курск
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731473182_444:1:2593:1210_1920x0_80_0_0_f2cab596afa51b20603b880c2482b61a.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне вертолета Ми-8 на Украину, не верит, что "угонщик" Кузьминов погиб, об этом он рассказал RT. Ранее РБК-Украина передавало, что представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть пилота Кузьминова, угнавшего российский вертолет. "Отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне вертолета Ми-8 не верит в сообщения СМИ о смерти предателя Кузьминова", - говорится в сообщении RT. По его словам, подобная информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но публикации оказались фейком. "В любом случае хочу дождаться официально подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова", - приводит RT слова Кирьянова- старшего. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" было два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что, не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы "угнанным" на Украину российским вертолетом, этот вопрос касается министерства обороны.
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731473182_849:0:2357:1131_1920x0_80_0_0_51eef1edc5fb8b89e5814655b7d335b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, курск, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Курск, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), В мире
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова

Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, заявил, что не верит смерть Кузьминова

© РИА Новости / Алексей КуденкоВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вертолет Ми-8 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне вертолета Ми-8 на Украину, не верит, что "угонщик" Кузьминов погиб, об этом он рассказал RT.
Ранее РБК-Украина передавало, что представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть пилота Кузьминова, угнавшего российский вертолет.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
У предателей будут конфисковывать имущество и не только
15 февраля, 08:00
"Отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне вертолета Ми-8 не верит в сообщения СМИ о смерти предателя Кузьминова", - говорится в сообщении RT.
По его словам, подобная информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но публикации оказались фейком.
"В любом случае хочу дождаться официально подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова", - приводит RT слова Кирьянова- старшего.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" было два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что, не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы "угнанным" на Украину российским вертолетом, этот вопрос касается министерства обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКурскДмитрий ПесковРБК (медиагруппа)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала