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Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова
Отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне вертолета Ми-8 на Украину, не верит, что "угонщик" Кузьминов погиб, об этом он рассказал RT. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:33
2024-02-19T19:33
2024-02-19T21:02
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне вертолета Ми-8 на Украину, не верит, что "угонщик" Кузьминов погиб, об этом он рассказал RT. Ранее РБК-Украина передавало, что представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть пилота Кузьминова, угнавшего российский вертолет. "Отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне вертолета Ми-8 не верит в сообщения СМИ о смерти предателя Кузьминова", - говорится в сообщении RT. По его словам, подобная информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но публикации оказались фейком. "В любом случае хочу дождаться официально подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова", - приводит RT слова Кирьянова- старшего. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" было два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что, не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы "угнанным" на Украину российским вертолетом, этот вопрос касается министерства обороны.
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украина, россия, курск, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Курск, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), В мире
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, заявил, что не верит смерть Кузьминова