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В ходе ударов Израиля по Газе в воскресенье погибли более 70 человек - РИА Новости, 19.02.2024
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04:42 19.02.2024 (обновлено: 04:49 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/gaza-1928147154.html
В ходе ударов Израиля по Газе в воскресенье погибли более 70 человек
В ходе ударов Израиля по Газе в воскресенье погибли более 70 человек - РИА Новости, 19.02.2024
В ходе ударов Израиля по Газе в воскресенье погибли более 70 человек
Десятки мирных жителей были убиты и ранены за вечер воскресенья в результате израильских бомбардировок сектора Газа, сообщает палестинское информационное... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T04:42
2024-02-19T04:49
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
хамас
оон
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Десятки мирных жителей были убиты и ранены за вечер воскресенья в результате израильских бомбардировок сектора Газа, сообщает палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на медиков."Медицинские источники сообщили, что более 70 мирных жителей были убиты, а другие, в основном дети и женщины, были ранены в результате израильских воздушных и артиллерийских ударов по районам в лагере беженцев Нусейрат, району Зувайда и городу Дейр-эль-Балах", - говорится в сообщении агентства.Источники сообщили, что тела 16 человек были доставлены в больницы после атаки на Хан-Юнис на юге сектора Газа. Пять тел, в основном детей, также были извлечены из-под завалов после израильской бомбардировки северной части сектора Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28,7 тысячи, пострадали более 68,5 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас, оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, ООН
В ходе ударов Израиля по Газе в воскресенье погибли более 70 человек

WAFA: в ходе ударов Израиля по Газе в воскресенье погибли более 70 человек

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Десятки мирных жителей были убиты и ранены за вечер воскресенья в результате израильских бомбардировок сектора Газа, сообщает палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на медиков.
«
"Медицинские источники сообщили, что более 70 мирных жителей были убиты, а другие, в основном дети и женщины, были ранены в результате израильских воздушных и артиллерийских ударов по районам в лагере беженцев Нусейрат, району Зувайда и городу Дейр-эль-Балах", - говорится в сообщении агентства.
Источники сообщили, что тела 16 человек были доставлены в больницы после атаки на Хан-Юнис на юге сектора Газа. Пять тел, в основном детей, также были извлечены из-под завалов после израильской бомбардировки северной части сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28,7 тысячи, пострадали более 68,5 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Минздрав Газы: число погибших при израильских ударах превысило 28 900
Вчера, 14:34
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаХАМАСООН
 
 
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