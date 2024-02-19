Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 19.02.2024 (обновлено: 17:10 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/fotovystavka-1928285112.html
В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи
В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи - РИА Новости, 19.02.2024
В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи
Фотовыставка, посвященная истории молодежного фестивального движения в нашей стране, открылась у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:56
2024-02-19T17:10
новости агентства
москва
риа новости
ссср
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928285921_0:219:3078:1950_1920x0_80_0_0_b60bb6f0b42995b7466b57ccde9316ad.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Фотовыставка, посвященная истории молодежного фестивального движения в нашей стране, открылась у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Она приурочена ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет 1-7 марта в Сочи, на федеральной территории "Сириус".В экспозицию вошли архивные кадры из Медиабанка РИА Новости с предыдущих подобных форумов в СССР и России. Впервые наша столица стала хозяйкой Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, тогда он собрал беспрецедентные 34 тыс. участников. На московский фестиваль 1985 года съехались 26 тыс. гостей из 157 стран. Ну а последний по времени и 19-й по счету международный слет молодежи и студентов в 2017 году впервые прошел сразу в двух городах: Москве и Сочи.Во Всемирном фестивале молодежи-2024 примут участие 20 тыс. делегатов, в том числе 10 тыс. из-за рубежа. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в форуме получат подростки от 14 до 17 лет - 500 россиян и 500 иностранных гостей.РИА Новости – генеральный информационный партнер ВФМ-2024.
https://ria.ru/20240209/mediabank-1926438928.html
москва
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928285921_288:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_73dc2b2788eff73fae8185d06363fbd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, москва, риа новости, ссср, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Новости агентства, Москва, РИА Новости, СССР, Всемирный фестиваль молодежи — 2024

В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкОткрытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Фотовыставка, посвященная истории молодежного фестивального движения в нашей стране, открылась у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Она приурочена ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет 1-7 марта в Сочи, на федеральной территории "Сириус".
В экспозицию вошли архивные кадры из Медиабанка РИА Новости с предыдущих подобных форумов в СССР и России. Впервые наша столица стала хозяйкой Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, тогда он собрал беспрецедентные 34 тыс. участников. На московский фестиваль 1985 года съехались 26 тыс. гостей из 157 стран. Ну а последний по времени и 19-й по счету международный слет молодежи и студентов в 2017 году впервые прошел сразу в двух городах: Москве и Сочи.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкXII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участники и гости фестиваля на фольклорном празднике в музее-заповеднике " Коломенское".
Участники и гости фестиваля на фольклорном празднике в музее-заповеднике Коломенское
XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участники и гости фестиваля на фольклорном празднике в музее-заповеднике " Коломенское".
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкХII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодежь разных стран мира пришла на Массовое поле ЦПКиО имени М.Горького, чтобы выразить солидарность с борьбой народов стран Центральной Америки и Карибского бассейна против политики империализма США, против фашистских и диктаторских режимов.
ХII Всемирный фестиваль молодежи и студентов
ХII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодежь разных стран мира пришла на Массовое поле ЦПКиО имени М.Горького, чтобы выразить солидарность с борьбой народов стран Центральной Америки и Карибского бассейна против политики империализма США, против фашистских и диктаторских режимов.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / В. Гаспарянц | Перейти в медиабанкВесёлый хоровод участников праздника девушек на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. 1957 г..
Весёлый хоровод участников праздника девушек на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. 1957 г.
Весёлый хоровод участников праздника девушек на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. 1957 г..
© РИА Новости / В. Гаспарянц
Перейти в медиабанк
3 из 3
XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участники и гости фестиваля на фольклорном празднике в музее-заповеднике " Коломенское".
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3
ХII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодежь разных стран мира пришла на Массовое поле ЦПКиО имени М.Горького, чтобы выразить солидарность с борьбой народов стран Центральной Америки и Карибского бассейна против политики империализма США, против фашистских и диктаторских режимов.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3
Весёлый хоровод участников праздника девушек на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. 1957 г..
© РИА Новости / В. Гаспарянц
Перейти в медиабанк
3 из 3
Во Всемирном фестивале молодежи-2024 примут участие 20 тыс. делегатов, в том числе 10 тыс. из-за рубежа. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в форуме получат подростки от 14 до 17 лет - 500 россиян и 500 иностранных гостей.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВФМ-2024.
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия"
9 февраля, 15:17
 
Новости агентстваМоскваРИА НовостиСССРВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала