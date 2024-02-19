В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкОткрытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Фотовыставка, посвященная истории молодежного фестивального движения в нашей стране, открылась у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Она приурочена ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет 1-7 марта в Сочи, на федеральной территории "Сириус".
В экспозицию вошли архивные кадры из Медиабанка РИА Новости с предыдущих подобных форумов в СССР и России. Впервые наша столица стала хозяйкой Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, тогда он собрал беспрецедентные 34 тыс. участников. На московский фестиваль 1985 года съехались 26 тыс. гостей из 157 стран. Ну а последний по времени и 19-й по счету международный слет молодежи и студентов в 2017 году впервые прошел сразу в двух городах: Москве и Сочи.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкXII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участники и гости фестиваля на фольклорном празднике в музее-заповеднике " Коломенское".
XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участники и гости фестиваля на фольклорном празднике в музее-заповеднике " Коломенское".
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкХII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодежь разных стран мира пришла на Массовое поле ЦПКиО имени М.Горького, чтобы выразить солидарность с борьбой народов стран Центральной Америки и Карибского бассейна против политики империализма США, против фашистских и диктаторских режимов.
ХII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодежь разных стран мира пришла на Массовое поле ЦПКиО имени М.Горького, чтобы выразить солидарность с борьбой народов стран Центральной Америки и Карибского бассейна против политики империализма США, против фашистских и диктаторских режимов.
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© РИА Новости / В. Гаспарянц | Перейти в медиабанкВесёлый хоровод участников праздника девушек на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. 1957 г..
Весёлый хоровод участников праздника девушек на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. 1957 г..
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XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участники и гости фестиваля на фольклорном празднике в музее-заповеднике " Коломенское".
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ХII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодежь разных стран мира пришла на Массовое поле ЦПКиО имени М.Горького, чтобы выразить солидарность с борьбой народов стран Центральной Америки и Карибского бассейна против политики империализма США, против фашистских и диктаторских режимов.
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Весёлый хоровод участников праздника девушек на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. 1957 г..
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Во Всемирном фестивале молодежи-2024 примут участие 20 тыс. делегатов, в том числе 10 тыс. из-за рубежа. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в форуме получат подростки от 14 до 17 лет - 500 россиян и 500 иностранных гостей.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВФМ-2024.