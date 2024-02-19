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В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи

В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи - РИА Новости, 19.02.2024

В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи

Фотовыставка, посвященная истории молодежного фестивального движения в нашей стране, открылась у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:56

2024-02-19T16:56

2024-02-19T17:10

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всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Фотовыставка, посвященная истории молодежного фестивального движения в нашей стране, открылась у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Она приурочена ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет 1-7 марта в Сочи, на федеральной территории "Сириус".В экспозицию вошли архивные кадры из Медиабанка РИА Новости с предыдущих подобных форумов в СССР и России. Впервые наша столица стала хозяйкой Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, тогда он собрал беспрецедентные 34 тыс. участников. На московский фестиваль 1985 года съехались 26 тыс. гостей из 157 стран. Ну а последний по времени и 19-й по счету международный слет молодежи и студентов в 2017 году впервые прошел сразу в двух городах: Москве и Сочи.Во Всемирном фестивале молодежи-2024 примут участие 20 тыс. делегатов, в том числе 10 тыс. из-за рубежа. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в форуме получат подростки от 14 до 17 лет - 500 россиян и 500 иностранных гостей.РИА Новости – генеральный информационный партнер ВФМ-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, москва, риа новости, ссср, всемирный фестиваль молодежи — 2024