https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html

СМИ: финские военные начали массово увольняться

СМИ: финские военные начали массово увольняться - РИА Новости, 19.02.2024

СМИ: финские военные начали массово увольняться

В Финляндии военные начали массово увольняться, пишет Helsingin Sanomat. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:32

2024-02-19T20:32

2024-02-19T22:22

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Финляндии военные начали массово увольняться, пишет Helsingin Sanomat."В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения", — говорится в материале.Отмечается, что в этом году из резерва уволились в общей сложности 1435 резервистов, из них 1200 — в феврале. В прошлом году их было всего 1650.В статья поясняется, что уволившийся из резерва должен пройти пятидневную дополнительную подготовку по гражданской службе. Сейчас число отставников настолько велико, что учебные курсы на этот год уже заполнены: осталось лишь несколько мест.По словам директора Центра гражданской службы Микко Рейонена, в этом году запланировано 44 дополнительных курса переподготовки, на которых доступно только 30 мест. На следующий год подготовлено 30 учебных курсов, шесть из которых уже заполнены увольняющимися резервистами.

https://ria.ru/20240213/ekonomiya-1927135055.html

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