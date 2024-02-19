Рейтинг@Mail.ru
Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/finansirovanie-1928324360.html
Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ
Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ
Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:47
2024-02-19T19:47
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_4fc6da8ea1491fc9209d9b7cb129a4a4.jpg
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто напомнил, что из Европейского фонда мира хотят выделить 5 миллиардов евро, чтобы "на эту сумму можно было поставить новое оружие Украине, хотя бы в течение года". "Мы ясно дали понять, что не готовы участвовать ни в какой общей акции, которая направлена на отправку оружия, и не будем блокировать принятие такого решения Евросоюзом только в том случае, если удастся обеспечить, что это не будет для нас означать никакого рода финансовой обязанности", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС, трансляция велась на телеканале М1. По его словам, переговоры ведутся в том направлении, чтобы в случае применения механизма "конструктивного воздержания" Венгрия не должна была финансировать поставку Украине как летальных, так и нелетальных средств. "Мы сами сможем сказать, на борьбу с какими вызовами безопасности, важными для нас, мы направим нашу долю из этих 5 миллиардов. Речь может идти о борьбе с миграцией, о поддержке стабильности Западных Балкан. Так что кажется, что на прошедших переговорах удалось добиться, что в случае конструктивного воздержания на нас не будет наложено ни финансовое бремя, ни обязательство поставлять оружие", - отметил глава венгерского МИД.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928310018.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ

Венгрия даст ЕС потратить 5 млрд евро на ВСУ, если часть потратят на другие цели

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто напомнил, что из Европейского фонда мира хотят выделить 5 миллиардов евро, чтобы "на эту сумму можно было поставить новое оружие Украине, хотя бы в течение года".
"Мы ясно дали понять, что не готовы участвовать ни в какой общей акции, которая направлена на отправку оружия, и не будем блокировать принятие такого решения Евросоюзом только в том случае, если удастся обеспечить, что это не будет для нас означать никакого рода финансовой обязанности", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС, трансляция велась на телеканале М1.
По его словам, переговоры ведутся в том направлении, чтобы в случае применения механизма "конструктивного воздержания" Венгрия не должна была финансировать поставку Украине как летальных, так и нелетальных средств.
"Мы сами сможем сказать, на борьбу с какими вызовами безопасности, важными для нас, мы направим нашу долю из этих 5 миллиардов. Речь может идти о борьбе с миграцией, о поддержке стабильности Западных Балкан. Так что кажется, что на прошедших переговорах удалось добиться, что в случае конструктивного воздержания на нас не будет наложено ни финансовое бремя, ни обязательство поставлять оружие", - отметил глава венгерского МИД.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Венгрия не будет блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС
Вчера, 18:41
 
В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала