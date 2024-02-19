https://ria.ru/20240219/finansirovanie-1928324360.html

Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ

Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024

Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ

Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:47

2024-02-19T19:47

2024-02-19T19:47

в мире

украина

венгрия

петер сийярто

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_4fc6da8ea1491fc9209d9b7cb129a4a4.jpg

БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто напомнил, что из Европейского фонда мира хотят выделить 5 миллиардов евро, чтобы "на эту сумму можно было поставить новое оружие Украине, хотя бы в течение года". "Мы ясно дали понять, что не готовы участвовать ни в какой общей акции, которая направлена на отправку оружия, и не будем блокировать принятие такого решения Евросоюзом только в том случае, если удастся обеспечить, что это не будет для нас означать никакого рода финансовой обязанности", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС, трансляция велась на телеканале М1. По его словам, переговоры ведутся в том направлении, чтобы в случае применения механизма "конструктивного воздержания" Венгрия не должна была финансировать поставку Украине как летальных, так и нелетальных средств. "Мы сами сможем сказать, на борьбу с какими вызовами безопасности, важными для нас, мы направим нашу долю из этих 5 миллиардов. Речь может идти о борьбе с миграцией, о поддержке стабильности Западных Балкан. Так что кажется, что на прошедших переговорах удалось добиться, что в случае конструктивного воздержания на нас не будет наложено ни финансовое бремя, ни обязательство поставлять оружие", - отметил глава венгерского МИД.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928310018.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз