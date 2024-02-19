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Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ
Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ
Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:47
2024-02-19T19:47
2024-02-19T19:47
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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто напомнил, что из Европейского фонда мира хотят выделить 5 миллиардов евро, чтобы "на эту сумму можно было поставить новое оружие Украине, хотя бы в течение года". "Мы ясно дали понять, что не готовы участвовать ни в какой общей акции, которая направлена на отправку оружия, и не будем блокировать принятие такого решения Евросоюзом только в том случае, если удастся обеспечить, что это не будет для нас означать никакого рода финансовой обязанности", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС, трансляция велась на телеканале М1. По его словам, переговоры ведутся в том направлении, чтобы в случае применения механизма "конструктивного воздержания" Венгрия не должна была финансировать поставку Украине как летальных, так и нелетальных средств. "Мы сами сможем сказать, на борьбу с какими вызовами безопасности, важными для нас, мы направим нашу долю из этих 5 миллиардов. Речь может идти о борьбе с миграцией, о поддержке стабильности Западных Балкан. Так что кажется, что на прошедших переговорах удалось добиться, что в случае конструктивного воздержания на нас не будет наложено ни финансовое бремя, ни обязательство поставлять оружие", - отметил глава венгерского МИД.
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Венгрия назвала условие для согласования европейских средств на оружие ВСУ
Венгрия даст ЕС потратить 5 млрд евро на ВСУ, если часть потратят на другие цели
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто напомнил, что из Европейского фонда мира хотят выделить 5 миллиардов евро, чтобы "на эту сумму можно было поставить новое оружие Украине, хотя бы в течение года".
"Мы ясно дали понять, что не готовы участвовать ни в какой общей акции, которая направлена на отправку оружия, и не будем блокировать принятие такого решения Евросоюзом только в том случае, если удастся обеспечить, что это не будет для нас означать никакого рода финансовой обязанности", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС, трансляция велась на телеканале М1.
По его словам, переговоры ведутся в том направлении, чтобы в случае применения механизма "конструктивного воздержания" Венгрия не должна была финансировать поставку Украине как летальных, так и нелетальных средств.
"Мы сами сможем сказать, на борьбу с какими вызовами безопасности, важными для нас, мы направим нашу долю из этих 5 миллиардов. Речь может идти о борьбе с миграцией, о поддержке стабильности Западных Балкан. Так что кажется, что на прошедших переговорах удалось добиться, что в случае конструктивного воздержания на нас не будет наложено ни финансовое бремя, ни обязательство поставлять оружие", - отметил глава венгерского МИД.
Венгрия не будет блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС