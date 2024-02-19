На Байкале проходит уникальный Международный фестиваль ледовых скульптур

Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park" проходит на Байкале
Фестиваль проходит в парке монументальной ледовой скульптуры протяженностью один километр на острове Ольхон.
Фестиваль проходит в парке монументальной ледовой скульптуры протяженностью один километр на острове Ольхон.
Olkhon Ice Park– единственный в России интерактивный парк монументальной ледовой скульптуры. Здесь из замерзших волн Байкала мастера создают фигуры героев древних сказок и преданий северных народов мира.
Olkhon Ice Park– единственный в России интерактивный парк монументальной ледовой скульптуры. Здесь из замерзших волн Байкала мастера создают фигуры героев древних сказок и преданий северных народов мира.
Ледопластика — это технология создания скульптур из наплесков, образуемых в результате заледенения капель волн, разбивающихся о берег.
Ледопластика — это технология создания скульптур из наплесков, образуемых в результате заледенения капель волн, разбивающихся о берег.
Мастера работают с цельным куском обледенелой скалы. Скульптуры становятся продолжением пейзажа.
Мастера работают с цельным куском обледенелой скалы. Скульптуры становятся продолжением пейзажа.
В прошлом году фестиваль посетили 37 тысяч туристов.
В прошлом году фестиваль посетили 37 тысяч туристов.
Парк расположен вдоль прибрежной линии острова Ольхон, начинающейся от Хужирского порта и проходящей вдоль скал в сторону скалы Шаманка.
Парк расположен вдоль прибрежной линии острова Ольхон, начинающейся от Хужирского порта и проходящей вдоль скал в сторону скалы Шаманка.
Помимо ледовых скульптур, гости фестиваля могут познакомиться с культурой народов Севера России.
Помимо ледовых скульптур, гости фестиваля могут познакомиться с культурой народов Севера России.
Остров Ольхон — мистический центр Байкала. Именно там можно посетить заповедные уголки национального парка.
Остров Ольхон — мистический центр Байкала. Именно там можно посетить заповедные уголки национального парка.
С 2020 года на острове проводятся фестивали ледового искусства и этапы чемпионата мира по ледовой скульптуре. Там собираются десятки тысяч человек со всего мира.
С 2020 года на острове проводятся фестивали ледового искусства и этапы чемпионата мира по ледовой скульптуре. Там собираются десятки тысяч человек со всего мира.
Парк открыт для всех посетителей. Вход бесплатный.
Парк открыт для всех посетителей. Вход бесплатный.