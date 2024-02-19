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На Байкале проходит уникальный Международный фестиваль ледовых скульптур

На Байкале проходит уникальный Международный фестиваль ледовых скульптур - РИА Новости, 19.02.2024

На Байкале проходит уникальный Международный фестиваль ледовых скульптур

На острове Ольхон на Байкале с 15 февраля по 15 марта проходит Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park". Произведения, выполненые в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:40

2024-02-19T18:40

2024-02-19T18:40

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На острове Ольхон на Байкале с 15 февраля по 15 марта проходит Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park". Произведения, выполненые в уникальной технике ледопластика, и национальный колорит — в фотоленте РИА Новости.

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