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На Байкале проходит уникальный Международный фестиваль ледовых скульптур - РИА Новости, 19.02.2024
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Туризм
 
18:40 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/festival-1928212701.html
На Байкале проходит уникальный Международный фестиваль ледовых скульптур
На Байкале проходит уникальный Международный фестиваль ледовых скульптур - РИА Новости, 19.02.2024
На Байкале проходит уникальный Международный фестиваль ледовых скульптур
На острове Ольхон на Байкале с 15 февраля по 15 марта проходит Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park". Произведения, выполненые в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:40
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На острове Ольхон на Байкале с 15 февраля по 15 марта проходит Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park". Произведения, выполненые в уникальной технике ледопластика, и национальный колорит — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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Фото, Туризм, Байкал, Ольхон, Россия, куда поехать, отдых в России, Фото - Туризм
На Байкале проходит уникальный Международный фестиваль ледовых скульптур

Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park" проходит на Байкале

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На острове Ольхон на Байкале с 15 февраля по 15 марта проходит Международный фестиваль ледовых скульптур "Olkhon Ice Park". Произведения, выполненые в уникальной технике ледопластика, и национальный колорит — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Фестиваль проходит в парке монументальной ледовой скульптуры протяженностью один километр на острове Ольхон.

Ледовая скульптура на фестивале Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон

Фестиваль проходит в парке монументальной ледовой скульптуры протяженностью один километр на острове Ольхон.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Olkhon Ice Park– единственный в России интерактивный парк монументальной ледовой скульптуры. Здесь из замерзших волн Байкала мастера создают фигуры героев древних сказок и преданий северных народов мира.

Ледовая скульптура на фестивале Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон

Olkhon Ice Park– единственный в России интерактивный парк монументальной ледовой скульптуры. Здесь из замерзших волн Байкала мастера создают фигуры героев древних сказок и преданий северных народов мира.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Ледопластика — это технология создания скульптур из наплесков, образуемых в результате заледенения капель волн, разбивающихся о берег.

Посетитель на фестивале ледовых скульптур Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон

Ледопластика — это технология создания скульптур из наплесков, образуемых в результате заледенения капель волн, разбивающихся о берег.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Мастера работают с цельным куском обледенелой скалы. Скульптуры становятся продолжением пейзажа.

Ледовая скульптура на фестивале Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон

Мастера работают с цельным куском обледенелой скалы. Скульптуры становятся продолжением пейзажа.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

В прошлом году фестиваль посетили 37 тысяч туристов.

Посетители на фестивале ледовых скульптур Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон

В прошлом году фестиваль посетили 37 тысяч туристов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Парк расположен вдоль прибрежной линии острова Ольхон, начинающейся от Хужирского порта и проходящей вдоль скал в сторону скалы Шаманка.

Ледовая скульптура на фестивале Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон

Парк расположен вдоль прибрежной линии острова Ольхон, начинающейся от Хужирского порта и проходящей вдоль скал в сторону скалы Шаманка.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Помимо ледовых скульптур, гости фестиваля могут познакомиться с культурой народов Севера России.

Девушка в национальном костюме выступает на фестивале ледовых скульптур Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон

Помимо ледовых скульптур, гости фестиваля могут познакомиться с культурой народов Севера России.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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7 из 10
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Остров Ольхон — мистический центр Байкала. Именно там можно посетить заповедные уголки национального парка.

Ледовая скульптура на фестивале Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон

Остров Ольхон — мистический центр Байкала. Именно там можно посетить заповедные уголки национального парка.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

С 2020 года на острове проводятся фестивали ледового искусства и этапы чемпионата мира по ледовой скульптуре. Там собираются десятки тысяч человек со всего мира.

Ледовая скульптура на фестивале Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон

С 2020 года на острове проводятся фестивали ледового искусства и этапы чемпионата мира по ледовой скульптуре. Там собираются десятки тысяч человек со всего мира.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Парк открыт для всех посетителей. Вход бесплатный.

Ледовая скульптура на фестивале Olkhon Ice Park, проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон

Парк открыт для всех посетителей. Вход бесплатный.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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