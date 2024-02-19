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Премьер Чехии назвал протестующих в Праге фермеров сторонниками Москвы - РИА Новости, 19.02.2024
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14:37 19.02.2024 (обновлено: 14:44 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/fermery-1928248597.html
Премьер Чехии назвал протестующих в Праге фермеров сторонниками Москвы
Премьер Чехии назвал протестующих в Праге фермеров сторонниками Москвы - РИА Новости, 19.02.2024
Премьер Чехии назвал протестующих в Праге фермеров сторонниками Москвы
Премьер Чехии Петр Фиала назвал сторонниками России фермеров, протестующих в Праге против зеленой политики ЕС, высоких цен на энергоносители и недостаточных мер РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:37
2024-02-19T14:44
в мире
чехия
прага
россия
дмитрий песков
евросоюз
петр фиала
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер Чехии Петр Фиала назвал сторонниками России фермеров, протестующих в Праге против зеленой политики ЕС, высоких цен на энергоносители и недостаточных мер по поддержке сельского хозяйства со стороны властей. &quot;У сегодняшней демонстрации мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров. Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев. Возможно, поэтому от сегодняшнего протеста дистанцировались все главные организации, представляющие интересы фермеров&quot;, - написал Фиала в своем аккаунте в соцсети Х.По словам премьера, минсельхоз страны работает над рядом мер, призванных "снизить воздействие от европейских регулировок" и побороть чрезмерную бюрократию. Утром в понедельник полиция Чехии сообщила, что по меньшей мере 500 единиц сельскохозяйственной техники направлялись в Прагу, чтобы принять участие в протестах аграриев. Движение в чешской столице частично перекрыто. Полиция призвала горожан ограничить перемещение на персональном транспорте. По данным телеканала CT24, недовольные фермеры собрались перед зданием минсельхоза, требуя отставки министра Марека Выборны. Организаторы акции из объединения "Мы - земледельцы" полагают, что ни европейские, ни чешские политики не считаются с заботами аграриев и способствуют уничтожению сельского хозяйства в Европе. При этом руководители крупных аграрных организаций Чехии, в частности, Сельскохозяйственного союза, Ассоциации частных земледельцев и Аграрной палаты, воздержались от участия в "блокаде Праги". Свою критику в адрес ЕС за его "зеленую политику", ведущую, по их мнению, к уничтожению европейского сельского хозяйства, они планируют выразить совместной акцией с коллегами из других стран ЕС в четверг, 22 февраля. В этот день тысячи фермеров из разных краев Чехии должны собраться на границах республики, при этом ни о каких блокадах автомагистралей или госграниц речи не идет. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов. Примечательно, что ранее Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в ситуациях, когда экономические проблемы налицо, а фермеры выходят на улицу, власти европейских стран вспоминают "старую добрую страшилку о русском медведе, тем более - в условиях, когда его разбудили".
https://ria.ru/20240219/fermery-1928206639.html
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в мире, чехия, прага, россия, дмитрий песков, евросоюз, петр фиала, еврокомиссия
В мире, Чехия, Прага, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Петр Фиала, Еврокомиссия
Премьер Чехии назвал протестующих в Праге фермеров сторонниками Москвы

Премьер Чехии Фиала назвал протестующих в Праге фермеров сторонниками Москвы

© AP Photo / Ondrej DemlАкция протеста фермеров в центре Праги
Акция протеста фермеров в центре Праги - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Ondrej Deml
Акция протеста фермеров в центре Праги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер Чехии Петр Фиала назвал сторонниками России фермеров, протестующих в Праге против зеленой политики ЕС, высоких цен на энергоносители и недостаточных мер по поддержке сельского хозяйства со стороны властей.
«

"У сегодняшней демонстрации мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров. Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев. Возможно, поэтому от сегодняшнего протеста дистанцировались все главные организации, представляющие интересы фермеров", - написал Фиала в своем аккаунте в соцсети Х.

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По словам премьера, минсельхоз страны работает над рядом мер, призванных "снизить воздействие от европейских регулировок" и побороть чрезмерную бюрократию.
Утром в понедельник полиция Чехии сообщила, что по меньшей мере 500 единиц сельскохозяйственной техники направлялись в Прагу, чтобы принять участие в протестах аграриев. Движение в чешской столице частично перекрыто. Полиция призвала горожан ограничить перемещение на персональном транспорте.
По данным телеканала CT24, недовольные фермеры собрались перед зданием минсельхоза, требуя отставки министра Марека Выборны.
Организаторы акции из объединения "Мы - земледельцы" полагают, что ни европейские, ни чешские политики не считаются с заботами аграриев и способствуют уничтожению сельского хозяйства в Европе.
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При этом руководители крупных аграрных организаций Чехии, в частности, Сельскохозяйственного союза, Ассоциации частных земледельцев и Аграрной палаты, воздержались от участия в "блокаде Праги". Свою критику в адрес ЕС за его "зеленую политику", ведущую, по их мнению, к уничтожению европейского сельского хозяйства, они планируют выразить совместной акцией с коллегами из других стран ЕС в четверг, 22 февраля. В этот день тысячи фермеров из разных краев Чехии должны собраться на границах республики, при этом ни о каких блокадах автомагистралей или госграниц речи не идет.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов. Примечательно, что ранее Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в ситуациях, когда экономические проблемы налицо, а фермеры выходят на улицу, власти европейских стран вспоминают "старую добрую страшилку о русском медведе, тем более - в условиях, когда его разбудили".
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