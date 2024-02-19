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Польские фермеры отложили "марш на Варшаву" - РИА Новости, 19.02.2024
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14:00 19.02.2024 (обновлено: 14:22 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/fermery-1928236585.html
Польские фермеры отложили "марш на Варшаву"
Польские фермеры отложили "марш на Варшаву" - РИА Новости, 19.02.2024
Польские фермеры отложили "марш на Варшаву"
Протестующие в Польше фермеры отложили на неделю "Марш на Варшаву", сообщил журналистам глава Всепольского объединения профсоюзных организаций фермеров Славомир РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:00
2024-02-19T14:22
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Протестующие в Польше фермеры отложили на неделю "Марш на Варшаву", сообщил журналистам глава Всепольского объединения профсоюзных организаций фермеров Славомир Издебский. Ранее профсоюз работников сельского хозяйства Польши "Солидарность" сообщил, что 20 февраля будут заблокированы все пограничные переходы с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Также планировался "Марш на Варшаву". "Мы решили, что протест 20 февраля мы поддерживаем по всей стране, но в виде блокады дорог и кольцевых развязок, в то время как "Марш на Варшаву" состоится 27 февраля", - сказал Издебский. Ранее планировалось, что фермеры пройдут колонной мимо различных организаций Варшавы, в том числе у сейма, канцелярии премьер-министра. Издебский отметил, что к польским фермерам присоединятся транспортники, а также представители фермеров, протестующих в Германии, Франции, Нидерландах и Литве. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240215/polsha-1927581439.html
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в мире, украина, польша, варшава, солидарность, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Украина, Польша, Варшава, Солидарность, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
Польские фермеры отложили "марш на Варшаву"

Издебский: Польские фермеры отложили на неделю "марш на Варшаву"

© AFP 2024 / SERGEI GAPONМужчина с флагом Польши во время акции протеста фермеров в Познани. 9 февраля 2024
Мужчина с флагом Польши во время акции протеста фермеров в Познани. 9 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AFP 2024 / SERGEI GAPON
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Протестующие в Польше фермеры отложили на неделю "Марш на Варшаву", сообщил журналистам глава Всепольского объединения профсоюзных организаций фермеров Славомир Издебский.
Ранее профсоюз работников сельского хозяйства Польши "Солидарность" сообщил, что 20 февраля будут заблокированы все пограничные переходы с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Также планировался "Марш на Варшаву".
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"Мы решили, что протест 20 февраля мы поддерживаем по всей стране, но в виде блокады дорог и кольцевых развязок, в то время как "Марш на Варшаву" состоится 27 февраля", - сказал Издебский.
Ранее планировалось, что фермеры пройдут колонной мимо различных организаций Варшавы, в том числе у сейма, канцелярии премьер-министра.
Издебский отметил, что к польским фермерам присоединятся транспортники, а также представители фермеров, протестующих в Германии, Франции, Нидерландах и Литве.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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