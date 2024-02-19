https://ria.ru/20240219/fermery-1928206639.html
Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского
Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского - РИА Новости, 19.02.2024
Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского
Протестующие итальянские фермеры доставили корову на проповедь папы Римского Франциска, которая прошла на ватиканской площади Святого Петра, говорится в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:33
2024-02-19T12:33
2024-02-19T12:33
религия
павия
ватикан
сан-ремо
франциск (хорхе марио бергольо)
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РИМ, 19 фев - РИА Новости. Протестующие итальянские фермеры доставили корову на проповедь папы Римского Франциска, которая прошла на ватиканской площади Святого Петра, говорится в видеорепортаже агентства LaPresse. Группа фермеров в воскресенье привезла корову Эрколину-младшую (или Эрколину 2) из северной провинции Павия. Она же две недели назад стала незваной гостьей на фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо, где ее выгуляли по зеленой ковровой дорожке мероприятия. На видеоролике с площади Святого Петра, который распространило LaPresse, корова стоит в толпе верующих, а затем ее доят, раздавая молоко оказавшимся вокруг людям. Как сообщила газета il Giornale, представители движения земледельцев смогли провести животное внутрь оцепления, получив письмо с разрешением от ватиканского секретариата. Вместе с коровой к Ватикану прибыл минитрактор из числа тех, что стали символом протестного движения аграриев. Папа Римский Франциск по окончании проповеди дал понять, что знает о присутствии на ней делегации фермеров, поприветствовав их, правда, без упоминания Эрколины.
https://ria.ru/20240215/manifestatsii-1927678761.html
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павия, ватикан, сан-ремо, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Павия, Ватикан, Сан-Ремо, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского
LaPresse: итальянские фермеры доставили корову на проповедь папы Римского
РИМ, 19 фев - РИА Новости.
Протестующие итальянские фермеры доставили корову на проповедь папы Римского Франциска, которая прошла на ватиканской площади Святого Петра, говорится в видеорепортаже агентства LaPresse
.
Группа фермеров в воскресенье привезла корову Эрколину-младшую (или Эрколину 2) из северной провинции Павия. Она же две недели назад стала незваной гостьей на фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо, где ее выгуляли по зеленой ковровой дорожке мероприятия.
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На видеоролике с площади Святого Петра, который распространило LaPresse, корова стоит в толпе верующих, а затем ее доят, раздавая молоко оказавшимся вокруг людям.
Как сообщила газета il Giornale, представители движения земледельцев смогли провести животное внутрь оцепления, получив письмо с разрешением от ватиканского секретариата. Вместе с коровой к Ватикану прибыл минитрактор из числа тех, что стали символом протестного движения аграриев.
Папа Римский Франциск по окончании проповеди дал понять, что знает о присутствии на ней делегации фермеров, поприветствовав их, правда, без упоминания Эрколины.
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