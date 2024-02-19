Рейтинг@Mail.ru
Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:33 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/fermery-1928206639.html
Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского
Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского - РИА Новости, 19.02.2024
Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского
Протестующие итальянские фермеры доставили корову на проповедь папы Римского Франциска, которая прошла на ватиканской площади Святого Петра, говорится в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:33
2024-02-19T12:33
религия
павия
ватикан
сан-ремо
франциск (хорхе марио бергольо)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928205277_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_82297affee7fcbbdc550ddf73906f085.jpg
РИМ, 19 фев - РИА Новости. Протестующие итальянские фермеры доставили корову на проповедь папы Римского Франциска, которая прошла на ватиканской площади Святого Петра, говорится в видеорепортаже агентства LaPresse. Группа фермеров в воскресенье привезла корову Эрколину-младшую (или Эрколину 2) из северной провинции Павия. Она же две недели назад стала незваной гостьей на фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо, где ее выгуляли по зеленой ковровой дорожке мероприятия. На видеоролике с площади Святого Петра, который распространило LaPresse, корова стоит в толпе верующих, а затем ее доят, раздавая молоко оказавшимся вокруг людям. Как сообщила газета il Giornale, представители движения земледельцев смогли провести животное внутрь оцепления, получив письмо с разрешением от ватиканского секретариата. Вместе с коровой к Ватикану прибыл минитрактор из числа тех, что стали символом протестного движения аграриев. Папа Римский Франциск по окончании проповеди дал понять, что знает о присутствии на ней делегации фермеров, поприветствовав их, правда, без упоминания Эрколины.
https://ria.ru/20240215/manifestatsii-1927678761.html
https://ria.ru/20240206/italiya-1925775453.html
павия
ватикан
сан-ремо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928205277_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_eb51826805b6880d81fa0766f065c43c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павия, ватикан, сан-ремо, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Павия, Ватикан, Сан-Ремо, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского

LaPresse: итальянские фермеры доставили корову на проповедь папы Римского

© AFP 2024 / FILIPPO MONTEFORTEФермеры ведут корову на площадь Святого Петра в Ватикане
Фермеры ведут корову на площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AFP 2024 / FILIPPO MONTEFORTE
Фермеры ведут корову на площадь Святого Петра в Ватикане
Читать ria.ru в
РИМ, 19 фев - РИА Новости. Протестующие итальянские фермеры доставили корову на проповедь папы Римского Франциска, которая прошла на ватиканской площади Святого Петра, говорится в видеорепортаже агентства LaPresse.
Группа фермеров в воскресенье привезла корову Эрколину-младшую (или Эрколину 2) из северной провинции Павия. Она же две недели назад стала незваной гостьей на фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо, где ее выгуляли по зеленой ковровой дорожке мероприятия.
Манифестация фермеров в центре Рима - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В Риме итальянские фермеры провели сразу несколько манифестаций
15 февраля, 21:32
На видеоролике с площади Святого Петра, который распространило LaPresse, корова стоит в толпе верующих, а затем ее доят, раздавая молоко оказавшимся вокруг людям.
Как сообщила газета il Giornale, представители движения земледельцев смогли провести животное внутрь оцепления, получив письмо с разрешением от ватиканского секретариата. Вместе с коровой к Ватикану прибыл минитрактор из числа тех, что стали символом протестного движения аграриев.
Папа Римский Франциск по окончании проповеди дал понять, что знает о присутствии на ней делегации фермеров, поприветствовав их, правда, без упоминания Эрколины.
Фермеры - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Итальянские фермеры обещали продолжить борьбу после слов фон дер Ляйен
6 февраля, 18:27
 
РелигияПавияВатиканСан-РемоФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала