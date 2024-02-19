https://ria.ru/20240219/fermery-1928206639.html

Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского

Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского - РИА Новости, 19.02.2024

Итальянские фермеры привезли корову на проповедь папы Римского

Протестующие итальянские фермеры доставили корову на проповедь папы Римского Франциска, которая прошла на ватиканской площади Святого Петра, говорится в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:33

2024-02-19T12:33

2024-02-19T12:33

религия

павия

ватикан

сан-ремо

франциск (хорхе марио бергольо)

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РИМ, 19 фев - РИА Новости. Протестующие итальянские фермеры доставили корову на проповедь папы Римского Франциска, которая прошла на ватиканской площади Святого Петра, говорится в видеорепортаже агентства LaPresse. Группа фермеров в воскресенье привезла корову Эрколину-младшую (или Эрколину 2) из северной провинции Павия. Она же две недели назад стала незваной гостьей на фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо, где ее выгуляли по зеленой ковровой дорожке мероприятия. На видеоролике с площади Святого Петра, который распространило LaPresse, корова стоит в толпе верующих, а затем ее доят, раздавая молоко оказавшимся вокруг людям. Как сообщила газета il Giornale, представители движения земледельцев смогли провести животное внутрь оцепления, получив письмо с разрешением от ватиканского секретариата. Вместе с коровой к Ватикану прибыл минитрактор из числа тех, что стали символом протестного движения аграриев. Папа Римский Франциск по окончании проповеди дал понять, что знает о присутствии на ней делегации фермеров, поприветствовав их, правда, без упоминания Эрколины.

https://ria.ru/20240215/manifestatsii-1927678761.html

https://ria.ru/20240206/italiya-1925775453.html

павия

ватикан

сан-ремо

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павия, ватикан, сан-ремо, франциск (хорхе марио бергольо)