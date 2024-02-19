https://ria.ru/20240219/evrodeputat-1928303500.html
Призовет 500 тысяч: слова евродепутата о России привели в ярость французов
Призовет 500 тысяч: слова евродепутата о России привели в ярость французов - РИА Новости, 19.02.2024
Призовет 500 тысяч: слова евродепутата о России привели в ярость французов
Читателей Figaro возмутило заявление члена Европарламента Рафаэля Глюксманна о том, что экономика Франции должна перейти на военные рельсы до того, как Украина... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:27
2024-02-19T18:27
2024-02-19T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
киев
европарламент
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Читателей Figaro возмутило заявление члена Европарламента Рафаэля Глюксманна о том, что экономика Франции должна перейти на военные рельсы до того, как Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.Глюксманн назвал "полным безумием" тот факт, что специальная военная операция началась два года назад, а французская военная промышленность до сих пор не нарастила производственные мощности. Он добавил, что если Украина проиграет, то "французским солдатам придется умирать".В комментариях к материалу издания читатели назвали слова евродепутата недостойными и "паникерскими", а также подчеркнули, что Киеву не удается справиться с мобилизацией."Чего Украине особенно не хватает, так это солдат… Киев говорил, что призовет 400-500 тысяч человек почти три месяца назад… И до сих пор ничего…" — написал Des faits."Нашелся еще один безумец, на которого надо надеть смирительную рубашку!" — возмутился Dzsinghiz Khan.Также комментаторы раскритиковали Глюксманна за поспешную реакцию на несуществующую угрозу."На военную экономику переходят, когда идет война или когда к ней готовятся. Насколько я знаю, мы ни с кем не конфликтуем и нам никто не угрожает", — написал Téthys.Как отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заявления о планах российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, на экономической куда-то на кого-то нападать".Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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РИА Новости
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в мире, франция, украина, киев, европарламент, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Киев, Европарламент, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Читателей Figaro
возмутило заявление члена Европарламента Рафаэля Глюксманна о том, что экономика Франции должна перейти на военные рельсы до того, как Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.
Глюксманн назвал "полным безумием" тот факт, что специальная военная операция началась два года назад, а французская военная промышленность до сих пор не нарастила производственные мощности. Он добавил, что если Украина проиграет, то "французским солдатам придется умирать".
В комментариях к материалу издания читатели назвали слова евродепутата недостойными и "паникерскими", а также подчеркнули, что Киеву не удается справиться с мобилизацией.
"Чего Украине особенно не хватает, так это солдат… Киев говорил, что призовет 400-500 тысяч человек почти три месяца назад… И до сих пор ничего…" — написал Des faits.
"Нашелся еще один безумец, на которого надо надеть смирительную рубашку!" — возмутился Dzsinghiz Khan.
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Также комментаторы раскритиковали Глюксманна за поспешную реакцию на несуществующую угрозу.
"На военную экономику переходят, когда идет война или когда к ней готовятся. Насколько я знаю, мы ни с кем не конфликтуем и нам никто не угрожает", — написал Téthys.
Как отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заявления о планах российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, на экономической куда-то на кого-то нападать".
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>> Европа задумалась, как вытолкать украинских беженцев на фронт