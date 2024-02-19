https://ria.ru/20240219/evakuatsiya-1928223138.html
В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины
В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины - РИА Новости, 19.02.2024
В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины
В подмосковном городе Лобня обнаружили заминированный автомобиль, из-за этого эвакуировали жителей соседних домов, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:14
2024-02-19T13:14
2024-02-19T14:30
происшествия
лобня
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В подмосковном городе Лобня обнаружили заминированный автомобиль, из-за этого эвакуировали жителей соседних домов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."После обнаружения заминированной автомашины эвакуировано более 300 жителей трех ближайших домов. Людей разместили в ближайшей школе", — сказал он.Эвакуация касалась двух домов на улице Дружбы и одного — на улице Мирная, уточнил собеседник агентства.В городе ввели режим оповещения о чрезвычайных ситуациях. На месте работают специалисты.
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лобня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лобня, московская область (подмосковье)
Происшествия, Лобня, Московская область (Подмосковье)
В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины
В Лобне ввели режим оповещения о ЧС, несколько домов эвакуировали
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В подмосковном городе Лобня обнаружили заминированный автомобиль, из-за этого эвакуировали жителей соседних домов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"После обнаружения заминированной автомашины эвакуировано более 300 жителей трех ближайших домов. Людей разместили в ближайшей школе", — сказал он.
Эвакуация касалась двух домов на улице Дружбы и одного — на улице Мирная, уточнил собеседник агентства.
В городе ввели режим оповещения о чрезвычайных ситуациях. На месте работают специалисты.
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