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В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины - РИА Новости, 19.02.2024
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13:14 19.02.2024 (обновлено: 14:30 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/evakuatsiya-1928223138.html
В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины
В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины - РИА Новости, 19.02.2024
В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины
В подмосковном городе Лобня обнаружили заминированный автомобиль, из-за этого эвакуировали жителей соседних домов, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:14
2024-02-19T14:30
происшествия
лобня
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В подмосковном городе Лобня обнаружили заминированный автомобиль, из-за этого эвакуировали жителей соседних домов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;После обнаружения заминированной автомашины эвакуировано более 300 жителей трех ближайших домов. Людей разместили в ближайшей школе&quot;, — сказал он.Эвакуация касалась двух домов на улице Дружбы и одного — на улице Мирная, уточнил собеседник агентства.В городе ввели режим оповещения о чрезвычайных ситуациях. На месте работают специалисты.
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лобня
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происшествия, лобня, московская область (подмосковье)
Происшествия, Лобня, Московская область (Подмосковье)
В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины

В Лобне ввели режим оповещения о ЧС, несколько домов эвакуировали

© Фото из соцсетейПолиция работает на месте эвакуации людей в подмосковном городе Лобня
Полиция работает на месте эвакуации людей в подмосковном городе Лобня
© Фото из соцсетей
Полиция работает на месте эвакуации людей в подмосковном городе Лобня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В подмосковном городе Лобня обнаружили заминированный автомобиль, из-за этого эвакуировали жителей соседних домов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"После обнаружения заминированной автомашины эвакуировано более 300 жителей трех ближайших домов. Людей разместили в ближайшей школе", — сказал он.

Эвакуация касалась двух домов на улице Дружбы и одного — на улице Мирная, уточнил собеседник агентства.
В городе ввели режим оповещения о чрезвычайных ситуациях. На месте работают специалисты.
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ПроисшествияЛобняМосковская область (Подмосковье)
 
 
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