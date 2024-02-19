https://ria.ru/20240219/evakuatsiya-1928223138.html

В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины

В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины - РИА Новости, 19.02.2024

В Лобне жителей трех домов эвакуировали из-за заминированной машины

В подмосковном городе Лобня обнаружили заминированный автомобиль, из-за этого эвакуировали жителей соседних домов, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:14

2024-02-19T13:14

2024-02-19T14:30

происшествия

лобня

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В подмосковном городе Лобня обнаружили заминированный автомобиль, из-за этого эвакуировали жителей соседних домов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."После обнаружения заминированной автомашины эвакуировано более 300 жителей трех ближайших домов. Людей разместили в ближайшей школе", — сказал он.Эвакуация касалась двух домов на улице Дружбы и одного — на улице Мирная, уточнил собеседник агентства.В городе ввели режим оповещения о чрезвычайных ситуациях. На месте работают специалисты.

https://ria.ru/20231007/robot-1901098421.html

лобня

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лобня, московская область (подмосковье)