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Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов - РИА Новости, 19.02.2024
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21:12 19.02.2024 (обновлено: 23:34 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ekvador-1928337817.html
Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов
Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов - РИА Новости, 19.02.2024
Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов
Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:12
2024-02-19T23:34
эквадор
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита, говорится в сообщении Россельхознадзора.Ведомство указывает, что в понедельник с компетентным ведомством Эквадора состоялись консультации по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой продукции. С российской стороны переговоры вела замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, с эквадорской – исполнительный директор агентства по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALIDAD) Патрисио Алмейда Гранха."Исполнительный директор AGROCALIDAD отметил, что в отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортеров уже приняты соответствующие меры - увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций", - говорится в сообщении.Кроме того, компетентное ведомство обязало экспортеров фруктов проводить комплексную борьбу с вредителями, заниматься обучением персонала, дополнительно чистить контейнеры, а также делать маркировку с целью прослеживаемости.Алмейда Гранха пригласил представителей Россельхознадзора посетить Эквадор, чтобы лично удостовериться в эффективности принятых мер в отношении поставщиков бананов. Кроме того, стороны договорились в ближайшее время согласовать меморандум о взаимопонимании между Россельхознадзором и AGROCALIDAD об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска.Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, в понедельник прошли технических консультации.В процессе этих консультаций стороны также обсудили вопрос поставок эквадорских гвоздик через страны Европейского союза – Латвию, Литву и Нидерланды; ранее Россельхознадзор отправил уполномоченным органам указанных стран обращения с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию цветов в связи с выявлением в них западного цветочного трипса, запрет на ввоз при этом не вводился."Юлия Швабаускене и Алмейда Гранха отметили, что заключение Меморандума о взаимопонимании позволит увеличить число прямых поставок цветов из Эквадора в Россию, что поможет решить проблему", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240206/banany-1925705792.html
https://ria.ru/20240217/ekvador-1927897311.html
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эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Эквадор, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов

Эквадор предоставил информацию об усилении контроля за поставщиками бананов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бананы . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Ведомство указывает, что в понедельник с компетентным ведомством Эквадора состоялись консультации по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой продукции. С российской стороны переговоры вела замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, с эквадорской – исполнительный директор агентства по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALIDAD) Патрисио Алмейда Гранха.
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"Исполнительный директор AGROCALIDAD отметил, что в отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортеров уже приняты соответствующие меры - увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций", - говорится в сообщении.
Кроме того, компетентное ведомство обязало экспортеров фруктов проводить комплексную борьбу с вредителями, заниматься обучением персонала, дополнительно чистить контейнеры, а также делать маркировку с целью прослеживаемости.
Алмейда Гранха пригласил представителей Россельхознадзора посетить Эквадор, чтобы лично удостовериться в эффективности принятых мер в отношении поставщиков бананов. Кроме того, стороны договорились в ближайшее время согласовать меморандум о взаимопонимании между Россельхознадзором и AGROCALIDAD об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска.
Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, в понедельник прошли технических консультации.
В процессе этих консультаций стороны также обсудили вопрос поставок эквадорских гвоздик через страны Европейского союза – Латвию, Литву и Нидерланды; ранее Россельхознадзор отправил уполномоченным органам указанных стран обращения с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию цветов в связи с выявлением в них западного цветочного трипса, запрет на ввоз при этом не вводился.
"Юлия Швабаускене и Алмейда Гранха отметили, что заключение Меморандума о взаимопонимании позволит увеличить число прямых поставок цветов из Эквадора в Россию, что поможет решить проблему", - говорится в сообщении.
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ЭквадорФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
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