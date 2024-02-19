https://ria.ru/20240219/drony-1928226403.html

Франция хочет протестировать на Украине новые дроны, считает эксперт

Франция хочет протестировать на Украине новые дроны, считает эксперт - РИА Новости, 19.02.2024

Франция хочет протестировать на Украине новые дроны, считает эксперт

Возможная поставка французских дронов на Украину призвана в большей степени протестировать на поле боя новое оружие нежели оказать военную поддержку киевскому... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:26

2024-02-19T13:26

2024-02-19T13:30

специальная военная операция на украине

украина

франция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Возможная поставка французских дронов на Украину призвана в большей степени протестировать на поле боя новое оружие нежели оказать военную поддержку киевскому режиму, заявил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню накануне заявил, что Франция в ближайшие недели намерена поставить Украине новейшие БПЛА-камикадзе, разрабатываемые сейчас Парижем. "Франция никогда ранее не была не то, что в числе лидеров беспилотной индустрии, но даже никогда не приближалась к ведущим странам мира, работающим в этой сфере. До недавних пор дефицит беспилотных систем в собственных Вооруженных силах Франция затыкала покупками извне. Парижу необходимо протестировать новое оружие, Украина подходит для этого лучше всего. Военная помощь Украине таким образом уходит на второй план",- сказал Федутинов В качестве примера он сообщил, что по части тяжелых БЛА MALE-класса Франция используют беспилотники Reaper американской компании General Atomics Aeronautical Systems. В сфере барражирующих боеприпасов Франция еще буквально пару лет назад просила у правительства США разрешение на закупку партии систем Switchblade 300, созданных компанией AeroVironment. "Возвращаясь к французским разработкам, можно сказать, что, понаблюдав применение барражирующих боеприпасов в боевых условиях в рамках конфликта на Украине французские военные пришли к выводу о том, что подобного рода системы способны оказать видимое влияние на ход боевых действий. Предстоящие разработки были анонсированы представителем французской армии еще летом 2022 года", - сказал эксперт. Целью тогда ставилось создание БЛА-камикадзе, которые бы имели схожие с минометами и артиллерией характеристики при одновременном превосходстве в гибкости применения. Одним из критических параметров при этом являлась стоимость применения, которая не должна была выходить за определенные рамки. Ряд инициатив реализовывался под эгидой Главного управления вооружений (DGA) и Агентства оборонных инноваций (AID). Среди разработок Федутинов назвал Dard компании Nexter и некоей неназванной компании-партнера и Sphinx и от компаний MBDA и Novadem. К примеру, барражирующий боеприпас Dard самолетного типа выполнен по схеме летающее крыло. Он может нести осколочную боевую часть массой порядка 500 грамм. Система, согласно ТЗ, имеет дальность действия 5 километров. БЛА Sphinx, в отличие от Dard, относится к вертолетному типу аппаратов и создан по мультироторной схеме. В открытых источниках характеристики этого барражирующего боеприпаса не назывались, однако можно предположить, что они будут несколько выше характеристик разведывательного БЛА NX70, который Novadem уже поставила французской армии. Он имеет взлетную массу около 1 килограмма, радиус действия 5 километров и продолжительность полета 45 минут, отметил Федутинов.

https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html

https://ria.ru/20240217/bpla-1927975227.html

https://ria.ru/20240207/drony-1925980597.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, в мире