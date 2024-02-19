https://ria.ru/20240219/dizelevoz-1928205562.html
Первый шахтный дизелевоз ZIM-120 отправили из Кузбасса в Донбасс
Первый шахтный дизелевоз ZIM-120 отправили из Кузбасса в Донбасс - РИА Новости, 19.02.2024
Первый шахтный дизелевоз ZIM-120 отправили из Кузбасса в Донбасс
Первый шахтный дизелевоз ZIM-120 отправлен из Кузбасса в Донбасс, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:35
2024-02-19T12:35
2024-02-19T12:35
донбасс
донецкая народная республика
новокузнецк
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 19 фев – РИА Новости. Первый шахтный дизелевоз ZIM-120 отправлен из Кузбасса в Донбасс, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Донецкую Народную Республику на шахту "Комсомолец Донбасса" отправлен дизель-гидравлический тягач ZIM-120, грузоподъемные балки и заправочная станция, изготовленные на "Заводе инновационного машиностроения" в Новокузнецке. Соглашение о поставке между предприятиями было подписано в декабре 2023 года", – говорится в сообщении. "Президент России Владимир Путин поручил оказывать поддержку новым российским регионам. Донбасс — братский для Кузбасса, поэтому помогать жителям республики — наш долг. У Кузбасса и ДНР есть общие цели, в том числе в развитии экономики, угольной отрасли. Мы реализовали совместный проект в Новокузнецке и дальше заинтересованы расширять сотрудничество промышленных предприятий, делиться своим опытом и наработками", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.В минпромторге Кузбасса пояснили, что выпускаемый новокузнецким заводом дизелевоз позволит добывающему предприятию ДНР решать комплекс задач, в том числе по перевозке многотонных грузов, людей и материалов, осуществлять маневровые работы в забое. Это повысит производительность шахты и облегчит труд горняков. Завод инновационного машиностроения в 2021 году приступил к серийному производству дизель-гидравлических тягачей мощностью 80, 120 и 148 кВт и сопутствующего оборудования: грузоподъемных балок от 8 до 36 тонн, пассажирских вагонов, заправочных станций. Это обеспечивает использование оборудования собственного производства вместо ранее поставляемого из европейских стран. В 2021-2023 годах завод провел работы по переходу на российские узлы и комплектующие при производстве. На сегодняшний день дизель-гидравлические тягачи ZIM локализованы более чем на 98%. Большинство узлов тягачей производятся на заводе из российских комплектующих. Это позволяет добывающим предприятиям не зависеть от санкционных рисков и курсов валют. Запасные части, гидравлические и электрические компоненты оборудования имеют меньшие сроки поставки и производства, что также сокращает простои оборудования и уменьшает стоимость владения. Отмечается, что особое внимание при производстве уделяется безопасности. Сибирские инженеры создали современную электронную систему управления, которая позволяет контролировать работу оборудования и его параметры, в том числе в дистанционном формате с поверхности. Температура двигателя и его выхлопа, моторного масла и гидравлической жидкости, содержание опасных веществ в атмосфере и другие параметры дизель-гидравлического тягача контролируются системой автоматического управления гидравлическим транспортом. Техника имеет необходимые сертификаты и может использоваться в условиях шахт опасных по газу и угольной пыли. Общество с ограниченной ответственностью "Завод инновационного машиностроения" создано в 2018 году. С февраля 2019 года предприятие является резидентом ТОСЭР "Новокузнецк". Завод занимается разработкой, производством, ремонтом и сервисным обслуживанием горно-шахтного оборудования.
https://ria.ru/20230802/gorlovka-1887738040.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, донецкая народная республика, новокузнецк, сергей цивилев, кемеровская область
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Новокузнецк, Сергей Цивилев, Кемеровская область
КЕМЕРОВО, 19 фев – РИА Новости. Первый шахтный дизелевоз ZIM-120 отправлен из Кузбасса в Донбасс, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Донецкую Народную Республику
на шахту "Комсомолец Донбасса" отправлен дизель-гидравлический тягач ZIM-120, грузоподъемные балки и заправочная станция, изготовленные на "Заводе инновационного машиностроения" в Новокузнецке
. Соглашение о поставке между предприятиями было подписано в декабре 2023 года", – говорится в сообщении.
"Президент России Владимир Путин поручил оказывать поддержку новым российским регионам. Донбасс — братский для Кузбасса, поэтому помогать жителям республики — наш долг. У Кузбасса и ДНР есть общие цели, в том числе в развитии экономики, угольной отрасли. Мы реализовали совместный проект в Новокузнецке и дальше заинтересованы расширять сотрудничество промышленных предприятий, делиться своим опытом и наработками", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева
.
В минпромторге Кузбасса пояснили, что выпускаемый новокузнецким заводом дизелевоз позволит добывающему предприятию ДНР решать комплекс задач, в том числе по перевозке многотонных грузов, людей и материалов, осуществлять маневровые работы в забое. Это повысит производительность шахты и облегчит труд горняков.
Завод инновационного машиностроения в 2021 году приступил к серийному производству дизель-гидравлических тягачей мощностью 80, 120 и 148 кВт и сопутствующего оборудования: грузоподъемных балок от 8 до 36 тонн, пассажирских вагонов, заправочных станций. Это обеспечивает использование оборудования собственного производства вместо ранее поставляемого из европейских стран. В 2021-2023 годах завод провел работы по переходу на российские узлы и комплектующие при производстве. На сегодняшний день дизель-гидравлические тягачи ZIM локализованы более чем на 98%. Большинство узлов тягачей производятся на заводе из российских комплектующих. Это позволяет добывающим предприятиям не зависеть от санкционных рисков и курсов валют. Запасные части, гидравлические и электрические компоненты оборудования имеют меньшие сроки поставки и производства, что также сокращает простои оборудования и уменьшает стоимость владения.
Отмечается, что особое внимание при производстве уделяется безопасности. Сибирские инженеры создали современную электронную систему управления, которая позволяет контролировать работу оборудования и его параметры, в том числе в дистанционном формате с поверхности. Температура двигателя и его выхлопа, моторного масла и гидравлической жидкости, содержание опасных веществ в атмосфере и другие параметры дизель-гидравлического тягача контролируются системой автоматического управления гидравлическим транспортом. Техника имеет необходимые сертификаты и может использоваться в условиях шахт опасных по газу и угольной пыли.
Общество с ограниченной ответственностью "Завод инновационного машиностроения" создано в 2018 году. С февраля 2019 года предприятие является резидентом ТОСЭР "Новокузнецк". Завод занимается разработкой, производством, ремонтом и сервисным обслуживанием горно-шахтного оборудования.
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