https://ria.ru/20240219/deti-1928194769.html

Львова-Белова рассказала, как Украина преследует опекунов детей из Донбасса

Львова-Белова рассказала, как Украина преследует опекунов детей из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2024

Львова-Белова рассказала, как Украина преследует опекунов детей из Донбасса

Украина преследует приемные семьи, которые в 2022 году взяли под опеку детей из ДНР и ЛНР, выход Украины из Минской конвенции усложняет работу по воссоединению... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:50

2024-02-19T11:50

2024-02-19T11:50

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безопасность

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина преследует приемные семьи, которые в 2022 году взяли под опеку детей из ДНР и ЛНР, выход Украины из Минской конвенции усложняет работу по воссоединению семей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Украина преследует приемные семьи, которые в 2022 году взяли под опеку ребят из ЛНР и ДНР. С помощью волонтеров, активистов на Украине создают проекты по поиску данных о детях, занимаются разведкой по открытым источникам, при том, что если у ребенка есть родитель, то с первых дней СВО принимались и принимаются методы по воссоединению семей, в том числе, с участием Международного Комитета Красного Креста. Но Украина продолжает заниматься мифотворчеством и имитацией заботы о детях", - заявила Львова-Белова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Она добавила, что приемным семьям угрожают в социальных сетях, по телефону, выкладывают в открытый доступ юридическую информацию, персональные данные, шантажируют и запугивают детей, проживающих в таких семьях. Доходило до того, что организовывали похищения или побег ребенка, рассказала Львова-Белова. "Украина вышла из Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Из-за этого с проблемами сталкиваются украинские семьи, добровольно переехавшие в Россию. Например, возникают серьезные сложности с оформлением необходимых документов… Выход из Минской конвенции, а также отсутствие согласованных действий между органами власти Украины значительно усложняют решение семейных споров и нашу работу по воссоединению семей, которую мы ведем по поручению президента России Владимира Путина", - добавила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, мария львова-белова, безопасность, ситуация в днр и лнр