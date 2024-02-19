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Депутаты Рады потребовали демобилизовать украинских срочников - РИА Новости, 19.02.2024
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https://ria.ru/20240219/demobilizatsiya-1928348606.html
Депутаты Рады потребовали демобилизовать украинских срочников
Депутаты Рады потребовали демобилизовать украинских срочников - РИА Новости, 19.02.2024
Депутаты Рады потребовали демобилизовать украинских срочников
Депутаты Верховной рады требуют, чтобы доработанный правительственный законопроект предусматривал демобилизацию срочников в ближайшие два месяца, заявил в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:38
2024-02-19T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты Верховной рады требуют, чтобы доработанный правительственный законопроект предусматривал демобилизацию срочников в ближайшие два месяца, заявил в понедельник председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк. "Сейчас важно, какие правки будут кардинальными. Мы считаем, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников. Мы требуем, чтобы в течение двух месяцев они были демобилизованы. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службы", - приводит слова Цымбалюка украинское издание "Судебно-юридическая газета". Он также добавил, что рассматривается вопрос уменьшения срока службы для демобилизации с 36 месяцев до 18 при условии, что 12 месяцев вноенный провел в зоне активных боевых действий. Цымбалюк отметил, что к спорным вопросам относится и отсрочка от службы при уходе за лицами с инвалидностью. "Лицо с инвалидностью имеет право выбрать, кто за ним будет ухаживать... Эту личность должен выбрать сам человек, за которым требуется уход. Это должно быть закреплено в законе, вокруг этого идет дискуссия", - пояснил он. По его словам, срок подачи правок - до 21 февраля, не исключено, что парламентарии могут проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом уже на этой неделе. Как заявил ранее Владимир Зеленский, самый сложный вопрос в мобилизации - организовать справедливую ротацию военнослужащих с передовой, уставших на позициях. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
https://ria.ru/20240219/ukraine-1928348084.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Депутаты Рады потребовали демобилизовать украинских срочников

Депутаты Рады потребовали демобилизовать срочников в течение 2 месяцев

© AFP 2024 / GENYA SAVILOVУкраинский военнослужащий рядом с колесной самоходной гаубицей
Украинский военнослужащий рядом с колесной самоходной гаубицей - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AFP 2024 / GENYA SAVILOV
Украинский военнослужащий рядом с колесной самоходной гаубицей
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты Верховной рады требуют, чтобы доработанный правительственный законопроект предусматривал демобилизацию срочников в ближайшие два месяца, заявил в понедельник председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.
"Сейчас важно, какие правки будут кардинальными. Мы считаем, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников. Мы требуем, чтобы в течение двух месяцев они были демобилизованы. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службы", - приводит слова Цымбалюка украинское издание "Судебно-юридическая газета".
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Он также добавил, что рассматривается вопрос уменьшения срока службы для демобилизации с 36 месяцев до 18 при условии, что 12 месяцев вноенный провел в зоне активных боевых действий.
Цымбалюк отметил, что к спорным вопросам относится и отсрочка от службы при уходе за лицами с инвалидностью. "Лицо с инвалидностью имеет право выбрать, кто за ним будет ухаживать... Эту личность должен выбрать сам человек, за которым требуется уход. Это должно быть закреплено в законе, вокруг этого идет дискуссия", - пояснил он.
По его словам, срок подачи правок - до 21 февраля, не исключено, что парламентарии могут проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом уже на этой неделе.
Как заявил ранее Владимир Зеленский, самый сложный вопрос в мобилизации - организовать справедливую ротацию военнослужащих с передовой, уставших на позициях.
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Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
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