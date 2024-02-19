https://ria.ru/20240219/covid-19-1928272284.html
Эксперт Роспотребнадзора усомнился, что мозг стареет из-за COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора усомнился, что мозг стареет из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2024
Эксперт Роспотребнадзора усомнился, что мозг стареет из-за COVID-19
Вопрос о "старении" мозга и постковидном синдроме дискуссионный, он пока плохо изучен, каждый человек стареет по-разному, влияние конкретного заболевания на это РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:07
2024-02-19T16:07
2024-02-19T16:07
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вопрос о "старении" мозга и постковидном синдроме дискуссионный, он пока плохо изучен, каждый человек стареет по-разному, влияние конкретного заболевания на это оценить трудно, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Вадим Говорун. Ранее в СМИ появилась информация о том, что COVID-19 влияет на мозг и может состарить его на 20 лет. "В том, что касается утверждения о "старении" мозга и пост-ковиде, то это скорее из области дискуссии и красивых аналогий, поскольку, хотя и высказывалась мысль о различной скорости старения различных органов человеческого организма, этот процесс еще пока что плохо оцифрован и исследован", - сказал Говорун. Он отметил, что, как и всякое недостаточно изученное явление, постковидный синдром вызывает много тревог и создает информационные поводы там, где требуется дальнейшее аккуратное изучение природы явления. По словам Говоруна, можно только констатировать, что у части тяжело перенесших COVID-19 отмечается ряд неврологических нарушений, однако ранее показано, что и вирус гриппа типа А может вызывать хроническое воспаление в центральной нервной системе, приводящее к функциональным нарушениям и даже морфологическим изменениям в мозге. В неинфекционной эпидемиологии действительно есть понятие "потерянные годы жизни", но этот термин не относится напрямую к старению и является популяционным индикатором, пояснил Говорун. "В практическом плане оценки степени старения в годах не очень полезны. Каждый человек стареет по-разному. Этот процесс индивидуален, а вклад перенесенного заболевания именно в старение как процесс оценить трудно ввиду недостаточной изученности маркеров старения как таковых", - уточнил специалист.
https://ria.ru/20240207/covid-19-1925897214.html
https://ria.ru/20230922/koronavirus-1897919167.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Эксперт Роспотребнадзора усомнился, что мозг стареет из-за COVID-19
Эксперт заявил, что вопрос старения мозга из-за COVID-19 плохо изучен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вопрос о "старении" мозга и постковидном синдроме дискуссионный, он пока плохо изучен, каждый человек стареет по-разному, влияние конкретного заболевания на это оценить трудно, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Вадим Говорун.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что COVID-19 влияет на мозг и может состарить его на 20 лет.
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«
"В том, что касается утверждения о "старении" мозга и пост-ковиде, то это скорее из области дискуссии и красивых аналогий, поскольку, хотя и высказывалась мысль о различной скорости старения различных органов человеческого организма, этот процесс еще пока что плохо оцифрован и исследован", - сказал Говорун.
Он отметил, что, как и всякое недостаточно изученное явление, постковидный синдром вызывает много тревог и создает информационные поводы там, где требуется дальнейшее аккуратное изучение природы явления.
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По словам Говоруна, можно только констатировать, что у части тяжело перенесших COVID-19 отмечается ряд неврологических нарушений, однако ранее показано, что и вирус гриппа типа А может вызывать хроническое воспаление в центральной нервной системе, приводящее к функциональным нарушениям и даже морфологическим изменениям в мозге.
В неинфекционной эпидемиологии действительно есть понятие "потерянные годы жизни", но этот термин не относится напрямую к старению и является популяционным индикатором, пояснил Говорун.
"В практическом плане оценки степени старения в годах не очень полезны. Каждый человек стареет по-разному. Этот процесс индивидуален, а вклад перенесенного заболевания именно в старение как процесс оценить трудно ввиду недостаточной изученности маркеров старения как таковых", - уточнил специалист.
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