https://ria.ru/20240219/covid-19-1928272284.html

Эксперт Роспотребнадзора усомнился, что мозг стареет из-за COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора усомнился, что мозг стареет из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2024

Эксперт Роспотребнадзора усомнился, что мозг стареет из-за COVID-19

Вопрос о "старении" мозга и постковидном синдроме дискуссионный, он пока плохо изучен, каждый человек стареет по-разному, влияние конкретного заболевания на это РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:07

2024-02-19T16:07

2024-02-19T16:07

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вопрос о "старении" мозга и постковидном синдроме дискуссионный, он пока плохо изучен, каждый человек стареет по-разному, влияние конкретного заболевания на это оценить трудно, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Вадим Говорун. Ранее в СМИ появилась информация о том, что COVID-19 влияет на мозг и может состарить его на 20 лет. "В том, что касается утверждения о "старении" мозга и пост-ковиде, то это скорее из области дискуссии и красивых аналогий, поскольку, хотя и высказывалась мысль о различной скорости старения различных органов человеческого организма, этот процесс еще пока что плохо оцифрован и исследован", - сказал Говорун. Он отметил, что, как и всякое недостаточно изученное явление, постковидный синдром вызывает много тревог и создает информационные поводы там, где требуется дальнейшее аккуратное изучение природы явления. По словам Говоруна, можно только констатировать, что у части тяжело перенесших COVID-19 отмечается ряд неврологических нарушений, однако ранее показано, что и вирус гриппа типа А может вызывать хроническое воспаление в центральной нервной системе, приводящее к функциональным нарушениям и даже морфологическим изменениям в мозге. В неинфекционной эпидемиологии действительно есть понятие "потерянные годы жизни", но этот термин не относится напрямую к старению и является популяционным индикатором, пояснил Говорун. "В практическом плане оценки степени старения в годах не очень полезны. Каждый человек стареет по-разному. Этот процесс индивидуален, а вклад перенесенного заболевания именно в старение как процесс оценить трудно ввиду недостаточной изученности маркеров старения как таковых", - уточнил специалист.

https://ria.ru/20240207/covid-19-1925897214.html

https://ria.ru/20230922/koronavirus-1897919167.html

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия