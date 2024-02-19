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В Лобне ввели режим оповещения о ЧС - РИА Новости, 19.02.2024
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12:53 19.02.2024 (обновлено: 13:03 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/chs-1928216130.html
В Лобне ввели режим оповещения о ЧС
В Лобне ввели режим оповещения о ЧС - РИА Новости, 19.02.2024
В Лобне ввели режим оповещения о ЧС
Режим оповещения о чрезвычайных ситуациях введен в городе Лобня Московской области, эвакуируются жители нескольких домов, их просят не поддаваться панике,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:53
2024-02-19T13:03
московская область (подмосковье)
лобня
мирный
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режим оповещения о чрезвычайных ситуациях введен в городе Лобня Московской области, эвакуируются жители нескольких домов, их просят не поддаваться панике, сообщает администрация города."По информации МВД, в городском округе Лобня введен режим "Загорск". Он является разновидностью региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении администрации в Telegram.Уточняется, что в данный момент проводятся проверочные мероприятия."Эвакуируются дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы. Пункты эвакуации развернуты в СОШ №3 и №5", - говорится в сообщении.Жители могут получить подробную информацию в дежурной службе администрации по телефону +7 49577-12-43."Гражданам необходимо действовать организованно, не поддаваться панике, строго выполнять правила, установленные органами власти и распоряжением начальника гражданской обороны. Всем жителям следует содействовать штабам и службам гражданской обороны, организующим проведение защитных мероприятий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240219/sevastopol-1928195709.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), лобня, мирный
Московская область (Подмосковье), Лобня, Мирный
В Лобне ввели режим оповещения о ЧС

В Лобне ввели режим оповещения о ЧС, жителей просят не поддаваться панике

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режим оповещения о чрезвычайных ситуациях введен в городе Лобня Московской области, эвакуируются жители нескольких домов, их просят не поддаваться панике, сообщает администрация города.
«
"По информации МВД, в городском округе Лобня введен режим "Загорск". Он является разновидностью региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении администрации в Telegram.
Уточняется, что в данный момент проводятся проверочные мероприятия.
"Эвакуируются дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы. Пункты эвакуации развернуты в СОШ №3 и №5", - говорится в сообщении.
Жители могут получить подробную информацию в дежурной службе администрации по телефону +7 49577-12-43.
"Гражданам необходимо действовать организованно, не поддаваться панике, строго выполнять правила, установленные органами власти и распоряжением начальника гражданской обороны. Всем жителям следует содействовать штабам и службам гражданской обороны, организующим проведение защитных мероприятий", - говорится в сообщении.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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Московская область (Подмосковье)ЛобняМирный
 
 
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