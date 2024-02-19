https://ria.ru/20240219/chs-1928216130.html

В Лобне ввели режим оповещения о ЧС

В Лобне ввели режим оповещения о ЧС - РИА Новости, 19.02.2024

В Лобне ввели режим оповещения о ЧС

Режим оповещения о чрезвычайных ситуациях введен в городе Лобня Московской области, эвакуируются жители нескольких домов, их просят не поддаваться панике,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:53

2024-02-19T12:53

2024-02-19T13:03

московская область (подмосковье)

лобня

мирный

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режим оповещения о чрезвычайных ситуациях введен в городе Лобня Московской области, эвакуируются жители нескольких домов, их просят не поддаваться панике, сообщает администрация города."По информации МВД, в городском округе Лобня введен режим "Загорск". Он является разновидностью региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении администрации в Telegram.Уточняется, что в данный момент проводятся проверочные мероприятия."Эвакуируются дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы. Пункты эвакуации развернуты в СОШ №3 и №5", - говорится в сообщении.Жители могут получить подробную информацию в дежурной службе администрации по телефону +7 49577-12-43."Гражданам необходимо действовать организованно, не поддаваться панике, строго выполнять правила, установленные органами власти и распоряжением начальника гражданской обороны. Всем жителям следует содействовать штабам и службам гражданской обороны, организующим проведение защитных мероприятий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240219/sevastopol-1928195709.html

московская область (подмосковье)

лобня

мирный

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московская область (подмосковье), лобня, мирный