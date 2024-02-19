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В Челябинске задержали хулиганов, напавших на водителя трамвая
В Челябинске задержали хулиганов, напавших на водителя трамвая - РИА Новости, 19.02.2024
В Челябинске задержали хулиганов, напавших на водителя трамвая
Полиция задержала двух хулиганов, напавших на водителя трамвая в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:01
2024-02-19T17:01
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Полиция задержала двух хулиганов, напавших на водителя трамвая в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. ООО "ЧелябГЭТ" сообщало, что вечером 18 февраля на трамвайной остановке Тепличная по проспекту Победы произошло нападение на водителя, была вызвана полиция, приостановлено движение трамваев. Как уточняют местные СМИ, водитель сделал замечание нетрезвой компании мужчин, которые пили пиво, в ответ ему разбили очки, лишив его возможности управлять составом. "В Челябинске сотрудники полиции установили и задержали двух участников конфликта с водителем трамвая. Мужчины 1990 и 1981 года рождения, по предварительным данным, находились в момент совершения деяния в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Добавляется, что с задержанными работают оперативники уголовного розыска и следователи регионального СК России. Как сообщало СК РФ, по факту инцидента в трамвае следственными органами проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководству регионального управления представить доклад о ее ходе.
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происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске задержали хулиганов, напавших на водителя трамвая
Полиция нашла 2 хулиганов, напавших на водителя трамвая в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Полиция задержала двух хулиганов, напавших на водителя трамвая в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
ООО "ЧелябГЭТ" сообщало, что вечером 18 февраля на трамвайной остановке Тепличная по проспекту Победы произошло нападение на водителя, была вызвана полиция, приостановлено движение трамваев. Как уточняют местные СМИ, водитель сделал замечание нетрезвой компании мужчин, которые пили пиво, в ответ ему разбили очки, лишив его возможности управлять составом.
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"В Челябинске сотрудники полиции установили и задержали двух участников конфликта с водителем трамвая. Мужчины 1990 и 1981 года рождения, по предварительным данным, находились в момент совершения деяния в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с задержанными работают оперативники уголовного розыска и следователи регионального СК России.
Как сообщало СК РФ, по факту инцидента в трамвае следственными органами проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководству регионального управления представить доклад о ее ходе.
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