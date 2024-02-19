https://ria.ru/20240219/chelyabinsk-1928289059.html

В Челябинске задержали хулиганов, напавших на водителя трамвая

В Челябинске задержали хулиганов, напавших на водителя трамвая - РИА Новости, 19.02.2024

В Челябинске задержали хулиганов, напавших на водителя трамвая

Полиция задержала двух хулиганов, напавших на водителя трамвая в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:01

2024-02-19T17:01

2024-02-19T17:01

происшествия

россия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Полиция задержала двух хулиганов, напавших на водителя трамвая в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. ООО "ЧелябГЭТ" сообщало, что вечером 18 февраля на трамвайной остановке Тепличная по проспекту Победы произошло нападение на водителя, была вызвана полиция, приостановлено движение трамваев. Как уточняют местные СМИ, водитель сделал замечание нетрезвой компании мужчин, которые пили пиво, в ответ ему разбили очки, лишив его возможности управлять составом. "В Челябинске сотрудники полиции установили и задержали двух участников конфликта с водителем трамвая. Мужчины 1990 и 1981 года рождения, по предварительным данным, находились в момент совершения деяния в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Добавляется, что с задержанными работают оперативники уголовного розыска и следователи регионального СК России. Как сообщало СК РФ, по факту инцидента в трамвае следственными органами проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководству регионального управления представить доклад о ее ходе.

https://ria.ru/20240218/napadenie-1928096360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)