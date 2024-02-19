https://ria.ru/20240219/chekhiya-1928157281.html
Чешские фермеры на тракторах съезжаются в Прагу для протестов
Чешские фермеры на тракторах съезжаются в Прагу для протестов - РИА Новости, 19.02.2024
Чешские фермеры на тракторах съезжаются в Прагу для протестов
Сотни фермеров на тракторах и другой сельскохозяйственной технике съезжаются в Прагу на акцию протеста, сообщила полиция Чехии в соцсети X. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:14
2024-02-19T09:14
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сотни фермеров на тракторах и другой сельскохозяйственной технике съезжаются в Прагу на акцию протеста, сообщила полиция Чехии в соцсети X."Сейчас в Прагу направляются примерно 500 единиц сельскохозяйственной техники", — говорится в публикации.Это пока не вызвало заторов на дорогах, отметили в полиции. По информации местных СМИ, фермеры намерены пригнать тысячу сельхозмашин, чтобы заблокировать основные въезды в Прагу в знак несогласия с аграрной политикой Евросоюза и властей Чехии. Как утверждают организаторы акции из объединения "Мы — земледельцы", ни европейские, ни чешские политики по-настоящему не считаются с заботами сельхозпроизводителей и ведут дело к уничтожению сельского хозяйства в Европе. При этом руководители крупных аграрных организаций, в частности Сельскохозяйственного союза, Ассоциации частных земледельцев и Аграрной палаты, от участия в "блокаде Праги" воздержались. Свой протест они намерены выразить вместе с коллегами из других стран ЕС в ходе акции, намеченной на 22 февраля. В этот день тысячи фермеров из разных краев Чехии должны собраться на границах, но о перекрытии автомагистралей или госграницы речи не идет. Глава Минсельхоза Чехии Марек Выборны, со своей стороны, уже заявлял о готовности пойти на переговоры с аграриями.В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928068331.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, прага, евросоюз, европа
В мире, Чехия, Прага, Евросоюз, Европа
Чешские фермеры на тракторах съезжаются в Прагу для протестов
Полиция: не менее 500 единиц фермерской техники направляется в Прагу на протесты
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Сотни фермеров на тракторах и другой сельскохозяйственной технике съезжаются в Прагу на акцию протеста, сообщила полиция Чехии в соцсети X
.
"Сейчас в Прагу направляются примерно 500 единиц сельскохозяйственной техники", — говорится в публикации.
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Это пока не вызвало заторов на дорогах, отметили в полиции.
По информации местных СМИ, фермеры намерены пригнать тысячу сельхозмашин, чтобы заблокировать основные въезды в Прагу в знак несогласия с аграрной политикой Евросоюза и властей Чехии. Как утверждают организаторы акции из объединения "Мы — земледельцы", ни европейские, ни чешские политики по-настоящему не считаются с заботами сельхозпроизводителей и ведут дело к уничтожению сельского хозяйства в Европе
.
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При этом руководители крупных аграрных организаций, в частности Сельскохозяйственного союза, Ассоциации частных земледельцев и Аграрной палаты, от участия в "блокаде Праги" воздержались. Свой протест они намерены выразить вместе с коллегами из других стран ЕС в ходе акции, намеченной на 22 февраля. В этот день тысячи фермеров из разных краев Чехии должны собраться на границах, но о перекрытии автомагистралей или госграницы речи не идет.
Глава Минсельхоза Чехии Марек Выборны, со своей стороны, уже заявлял о готовности пойти на переговоры с аграриями.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.
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