https://ria.ru/20240219/chekhiya-1928157281.html

Чешские фермеры на тракторах съезжаются в Прагу для протестов

Чешские фермеры на тракторах съезжаются в Прагу для протестов - РИА Новости, 19.02.2024

Чешские фермеры на тракторах съезжаются в Прагу для протестов

Сотни фермеров на тракторах и другой сельскохозяйственной технике съезжаются в Прагу на акцию протеста, сообщила полиция Чехии в соцсети X. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:14

2024-02-19T09:14

2024-02-19T10:09

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сотни фермеров на тракторах и другой сельскохозяйственной технике съезжаются в Прагу на акцию протеста, сообщила полиция Чехии в соцсети X."Сейчас в Прагу направляются примерно 500 единиц сельскохозяйственной техники", — говорится в публикации.Это пока не вызвало заторов на дорогах, отметили в полиции. По информации местных СМИ, фермеры намерены пригнать тысячу сельхозмашин, чтобы заблокировать основные въезды в Прагу в знак несогласия с аграрной политикой Евросоюза и властей Чехии. Как утверждают организаторы акции из объединения "Мы — земледельцы", ни европейские, ни чешские политики по-настоящему не считаются с заботами сельхозпроизводителей и ведут дело к уничтожению сельского хозяйства в Европе. При этом руководители крупных аграрных организаций, в частности Сельскохозяйственного союза, Ассоциации частных земледельцев и Аграрной палаты, от участия в "блокаде Праги" воздержались. Свой протест они намерены выразить вместе с коллегами из других стран ЕС в ходе акции, намеченной на 22 февраля. В этот день тысячи фермеров из разных краев Чехии должны собраться на границах, но о перекрытии автомагистралей или госграницы речи не идет. Глава Минсельхоза Чехии Марек Выборны, со своей стороны, уже заявлял о готовности пойти на переговоры с аграриями.В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928068331.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чехия, прага, евросоюз, европа