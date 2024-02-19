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Медведев назвал число героев Чечни значительным - РИА Новости, 19.02.2024
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17:19 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/chechnya-1928293873.html
Медведев назвал число героев Чечни значительным
Медведев назвал число героев Чечни значительным - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев назвал число героев Чечни значительным
Число героев Чеченской Республики значительно, начиная с первого президента республики Ахмата-хаджи Кадырова и нынешнего главы региона Рамзана Кадырова, заявил... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:19
2024-02-19T17:19
общество
россия
дмитрий медведев
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Число героев Чеченской Республики значительно, начиная с первого президента республики Ахмата-хаджи Кадырова и нынешнего главы региона Рамзана Кадырова, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в понедельник посетил Чечню, в университете спецназа в Гудермесе встретился с добровольцами и чеченскими командирами. "Вы все на самом деле герои, принимали участие в специальной военной операции и не понаслышке знаете, насколько это сложная тема, насколько это сложная история. Вообще количество героев Чеченской Республики очень значительное, начиная с Ахмата-хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, многих его товарищей, братьев, спутников", - сказал Медведев на встрече. Зампред Совбеза также поздравил главу республики с государственной наградой. Президент ранее наградил Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны.
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общество, россия, дмитрий медведев, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Медведев назвал число героев Чечни значительным

Медведев: число героев Чечни значительно, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Число героев Чеченской Республики значительно, начиная с первого президента республики Ахмата-хаджи Кадырова и нынешнего главы региона Рамзана Кадырова, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он в понедельник посетил Чечню, в университете спецназа в Гудермесе встретился с добровольцами и чеченскими командирами.
"Вы все на самом деле герои, принимали участие в специальной военной операции и не понаслышке знаете, насколько это сложная тема, насколько это сложная история. Вообще количество героев Чеченской Республики очень значительное, начиная с Ахмата-хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, многих его товарищей, братьев, спутников", - сказал Медведев на встрече.
Зампред Совбеза также поздравил главу республики с государственной наградой. Президент ранее наградил Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны.
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ОбществоРоссияДмитрий МедведевРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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