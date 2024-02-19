https://ria.ru/20240219/chechnya-1928293873.html

Медведев назвал число героев Чечни значительным

Медведев назвал число героев Чечни значительным - РИА Новости, 19.02.2024

Медведев назвал число героев Чечни значительным

Число героев Чеченской Республики значительно, начиная с первого президента республики Ахмата-хаджи Кадырова и нынешнего главы региона Рамзана Кадырова, заявил... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:19

2024-02-19T17:19

2024-02-19T17:19

общество

россия

дмитрий медведев

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Число героев Чеченской Республики значительно, начиная с первого президента республики Ахмата-хаджи Кадырова и нынешнего главы региона Рамзана Кадырова, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в понедельник посетил Чечню, в университете спецназа в Гудермесе встретился с добровольцами и чеченскими командирами. "Вы все на самом деле герои, принимали участие в специальной военной операции и не понаслышке знаете, насколько это сложная тема, насколько это сложная история. Вообще количество героев Чеченской Республики очень значительное, начиная с Ахмата-хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, многих его товарищей, братьев, спутников", - сказал Медведев на встрече. Зампред Совбеза также поздравил главу республики с государственной наградой. Президент ранее наградил Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны.

https://ria.ru/20231109/zvanie-1908494727.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий медведев, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)