https://ria.ru/20240219/biznesmeny-1928202758.html

Более 740 онлайн-заявок на выплаты подали бизнесмены Приморья в 2023 году

Более 740 онлайн-заявок на выплаты подали бизнесмены Приморья в 2023 году - РИА Новости, 19.02.2024

Более 740 онлайн-заявок на выплаты подали бизнесмены Приморья в 2023 году

Предприниматели, работающие на территории Приморского края, подали в прошлом году 746 заявок на региональный портал государственных и муниципальных услуг на... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:34

2024-02-19T12:34

2024-02-19T12:34

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предприниматели

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Предприниматели, работающие на территории Приморского края, подали в прошлом году 746 заявок на региональный портал государственных и муниципальных услуг на получение субсидий и грантов, сообщает пресс-служба регионального правительства. С прошлого года бизнесмены могут оформить финансовую и организационную помощь с помощью онлайн-заявок. Всего в электронном виде доступно 75 мер поддержки. "Данная система поддержки предпринимателей является эффективным инструментом развития малого и среднего бизнеса в регионе. Благодаря этим мерам субъекты предпринимательства в Приморском крае получили возможность легко и удобно подавать заявления на получение нужной поддержки", – цитирует пресс-служба замминистра цифрового развития и связи Приморского края Игоря Виткалова. По его словам, в 2023 году на оказание помощи предпринимателя края подали 746 заявок. Больше всего запросов поступило в министерство экономического развития края. Чтобы получить грант или субсидию на развитие МСП, необходимо зайти на сайт региональных Госуслуг, выбрать вкладку "Категории услуг" и найти подходящую меру поддержки в разделе "Бизнес и предпринимательство". Многие из них предназначены для предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20240216/it-klaster-1927880006.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край, предприниматели