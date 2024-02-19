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Более 740 онлайн-заявок на выплаты подали бизнесмены Приморья в 2023 году - РИА Новости, 19.02.2024
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12:34 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/biznesmeny-1928202758.html
Более 740 онлайн-заявок на выплаты подали бизнесмены Приморья в 2023 году
Более 740 онлайн-заявок на выплаты подали бизнесмены Приморья в 2023 году - РИА Новости, 19.02.2024
Более 740 онлайн-заявок на выплаты подали бизнесмены Приморья в 2023 году
Предприниматели, работающие на территории Приморского края, подали в прошлом году 746 заявок на региональный портал государственных и муниципальных услуг на... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:34
2024-02-19T12:34
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поддержка бизнеса
приморский край
предприниматели
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Предприниматели, работающие на территории Приморского края, подали в прошлом году 746 заявок на региональный портал государственных и муниципальных услуг на получение субсидий и грантов, сообщает пресс-служба регионального правительства. С прошлого года бизнесмены могут оформить финансовую и организационную помощь с помощью онлайн-заявок. Всего в электронном виде доступно 75 мер поддержки. "Данная система поддержки предпринимателей является эффективным инструментом развития малого и среднего бизнеса в регионе. Благодаря этим мерам субъекты предпринимательства в Приморском крае получили возможность легко и удобно подавать заявления на получение нужной поддержки", – цитирует пресс-служба замминистра цифрового развития и связи Приморского края Игоря Виткалова. По его словам, в 2023 году на оказание помощи предпринимателя края подали 746 заявок. Больше всего запросов поступило в министерство экономического развития края. Чтобы получить грант или субсидию на развитие МСП, необходимо зайти на сайт региональных Госуслуг, выбрать вкладку "Категории услуг" и найти подходящую меру поддержки в разделе "Бизнес и предпринимательство". Многие из них предназначены для предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Приморский край, Предприниматели

Более 740 онлайн-заявок на выплаты подали бизнесмены Приморья в 2023 году

© iStock.com / KatarzynaBialasiewiczПлотник во время работы в мастерской
Плотник во время работы в мастерской - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
Плотник во время работы в мастерской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Предприниматели, работающие на территории Приморского края, подали в прошлом году 746 заявок на региональный портал государственных и муниципальных услуг на получение субсидий и грантов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С прошлого года бизнесмены могут оформить финансовую и организационную помощь с помощью онлайн-заявок. Всего в электронном виде доступно 75 мер поддержки.
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"Данная система поддержки предпринимателей является эффективным инструментом развития малого и среднего бизнеса в регионе. Благодаря этим мерам субъекты предпринимательства в Приморском крае получили возможность легко и удобно подавать заявления на получение нужной поддержки", – цитирует пресс-служба замминистра цифрового развития и связи Приморского края Игоря Виткалова.
По его словам, в 2023 году на оказание помощи предпринимателя края подали 746 заявок. Больше всего запросов поступило в министерство экономического развития края.
Чтобы получить грант или субсидию на развитие МСП, необходимо зайти на сайт региональных Госуслуг, выбрать вкладку "Категории услуг" и найти подходящую меру поддержки в разделе "Бизнес и предпринимательство". Многие из них предназначены для предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаПриморский крайПредприниматели
 
 
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