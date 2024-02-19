https://ria.ru/20240219/biznes-obrazovanie-1928331852.html
Депутат Говырин: необходим единый госстандарт бизнес-образования
Депутат Говырин: необходим единый госстандарт бизнес-образования - РИА Новости, 19.02.2024
Депутат Говырин: необходим единый госстандарт бизнес-образования
Бизнес-книги и коучи не смогут заменить высшее образование для предпринимателей, необходимо в масштабе страны разработать комплексный единый государственный... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:34
2024-02-19T20:34
2024-02-19T20:34
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бизнес-книги и коучи не смогут заменить высшее образование для предпринимателей, необходимо в масштабе страны разработать комплексный единый государственный образовательный стандарт, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"). "Сейчас необходимо в масштабе страны разработать комплексный единый государственный образовательный стандарт для предпринимателей, который бы давал правовые знания, экономические, управленческие с выбором конкретной специализации, то есть нужно основное базовое образование для предпринимателей, которое бы носило не просто рекомендательный характер, а представляло из себя полноценное направление подготовки по всей стране. Это очень важно для малого и среднего бизнеса прежде всего", - сказал Говырин. Депутат отметил, что книги "из серии как стать миллионером, лёжа на диване", как и курсы "бизнес-гуру" не дают предпринимателям базового образования. Как результат - непрофессионализм, слишком громкие обещания, ложная самоуверенность без каких либо конкретных знаний и профессии, подчеркнул он. "Многие из таких книг и курсов чаще всего наоборот зачем-то культивируют идеи о том, что не имея образования, не зная экономики и предпринимательского права, не умея грамотно считать, но якобы обладая характером предпринимателя, можно всего добиться. Отсюда мы и получаем соответствующее отношение к предпринимателям в нашем обществе, убыточные проекты, прогоревших новичков на маркетплейсах, многие из которых наслушавшись и начитавшись советов, уходят в минус и при этом всё равно толпами идут в торговлю", - сказал Говырин. Парламентарий также пояснил, что никто не спорит, что книги читать полезно, но банальные советы из этих книг не имеют никакого отношения к построению производства, пониманию законодательного регулирования, точности экономического анализа, пониманию производственных процессов и механизмов торговли. "Поэтому эти книги, скорее всего, PR-продукт самих авторов, которые зарабатывают на их продаже, а от реального бизнеса они совсем далеки или какая-нибудь нейросеть сгенерировала эти их банальные советы… И пора уже заканчивать с этим дистанционным обучением, ведь для тех, кто и так ничего не знает, это просто тупик. Также лучше прекратить слушать этих бесконечных менторов и бессмысленных коучей, которые вещают из каждого утюга, как поменять свою жизнь и выйти из зоны комфорта", - подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, госдума рф, единая россия, бизнес, образование
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Госдума РФ, Единая Россия, Бизнес, Образование
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бизнес-книги и коучи не смогут заменить высшее образование для предпринимателей, необходимо в масштабе страны разработать комплексный единый государственный образовательный стандарт, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").
"Сейчас необходимо в масштабе страны разработать комплексный единый государственный образовательный стандарт для предпринимателей, который бы давал правовые знания, экономические, управленческие с выбором конкретной специализации, то есть нужно основное базовое образование для предпринимателей, которое бы носило не просто рекомендательный характер, а представляло из себя полноценное направление подготовки по всей стране. Это очень важно для малого и среднего бизнеса прежде всего", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что книги "из серии как стать миллионером, лёжа на диване", как и курсы "бизнес-гуру" не дают предпринимателям базового образования. Как результат - непрофессионализм, слишком громкие обещания, ложная самоуверенность без каких либо конкретных знаний и профессии, подчеркнул он.
«
"Многие из таких книг и курсов чаще всего наоборот зачем-то культивируют идеи о том, что не имея образования, не зная экономики и предпринимательского права, не умея грамотно считать, но якобы обладая характером предпринимателя, можно всего добиться. Отсюда мы и получаем соответствующее отношение к предпринимателям в нашем обществе, убыточные проекты, прогоревших новичков на маркетплейсах, многие из которых наслушавшись и начитавшись советов, уходят в минус и при этом всё равно толпами идут в торговлю", - сказал Говырин.
Парламентарий также пояснил, что никто не спорит, что книги
читать полезно, но банальные советы из этих книг не имеют никакого отношения к построению производства, пониманию законодательного регулирования, точности экономического анализа, пониманию производственных процессов и механизмов торговли.
"Поэтому эти книги, скорее всего, PR-продукт самих авторов, которые зарабатывают на их продаже, а от реального бизнеса они совсем далеки или какая-нибудь нейросеть сгенерировала эти их банальные советы… И пора уже заканчивать с этим дистанционным обучением, ведь для тех, кто и так ничего не знает, это просто тупик. Также лучше прекратить слушать этих бесконечных менторов и бессмысленных коучей, которые вещают из каждого утюга, как поменять свою жизнь и выйти из зоны комфорта", - подчеркнул он.
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