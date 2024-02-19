https://ria.ru/20240219/biznes-obrazovanie-1928331852.html

Депутат Говырин: необходим единый госстандарт бизнес-образования

Депутат Говырин: необходим единый госстандарт бизнес-образования - РИА Новости, 19.02.2024

Депутат Говырин: необходим единый госстандарт бизнес-образования

﻿ Бизнес-книги и коучи не смогут заменить высшее образование для предпринимателей, необходимо в масштабе страны разработать комплексный единый государственный... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:34

2024-02-19T20:34

2024-02-19T20:34

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.﻿ Бизнес-книги и коучи не смогут заменить высшее образование для предпринимателей, необходимо в масштабе страны разработать комплексный единый государственный образовательный стандарт, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"). "Сейчас необходимо в масштабе страны разработать комплексный единый государственный образовательный стандарт для предпринимателей, который бы давал правовые знания, экономические, управленческие с выбором конкретной специализации, то есть нужно основное базовое образование для предпринимателей, которое бы носило не просто рекомендательный характер, а представляло из себя полноценное направление подготовки по всей стране. Это очень важно для малого и среднего бизнеса прежде всего", - сказал Говырин. Депутат отметил, что книги "из серии как стать миллионером, лёжа на диване", как и курсы "бизнес-гуру" не дают предпринимателям базового образования. Как результат - непрофессионализм, слишком громкие обещания, ложная самоуверенность без каких либо конкретных знаний и профессии, подчеркнул он. "Многие из таких книг и курсов чаще всего наоборот зачем-то культивируют идеи о том, что не имея образования, не зная экономики и предпринимательского права, не умея грамотно считать, но якобы обладая характером предпринимателя, можно всего добиться. Отсюда мы и получаем соответствующее отношение к предпринимателям в нашем обществе, убыточные проекты, прогоревших новичков на маркетплейсах, многие из которых наслушавшись и начитавшись советов, уходят в минус и при этом всё равно толпами идут в торговлю", - сказал Говырин. Парламентарий также пояснил, что никто не спорит, что книги читать полезно, но банальные советы из этих книг не имеют никакого отношения к построению производства, пониманию законодательного регулирования, точности экономического анализа, пониманию производственных процессов и механизмов торговли. "Поэтому эти книги, скорее всего, PR-продукт самих авторов, которые зарабатывают на их продаже, а от реального бизнеса они совсем далеки или какая-нибудь нейросеть сгенерировала эти их банальные советы… И пора уже заканчивать с этим дистанционным обучением, ведь для тех, кто и так ничего не знает, это просто тупик. Также лучше прекратить слушать этих бесконечных менторов и бессмысленных коучей, которые вещают из каждого утюга, как поменять свою жизнь и выйти из зоны комфорта", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240219/samozanyatye-1928289368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, госдума рф, единая россия, бизнес, образование