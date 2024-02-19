https://ria.ru/20240219/bioudobreniya-1928192486.html

Липецкий "Эколайн" выходит на рынки Африки и Персидского залива

Липецкий "Эколайн" выходит на рынки Африки и Персидского залива - РИА Новости, 19.02.2024

Липецкий "Эколайн" выходит на рынки Африки и Персидского залива

Производитель биоудобрений "Эколайн" из Липецка получил от Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) сертификат "Сделано в России", который подтверждает качество... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:39

2024-02-19T11:39

2024-02-19T11:39

экономика

липецк

эколайн

россия

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Производитель биоудобрений "Эколайн" из Липецка получил от Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) сертификат "Сделано в России", который подтверждает качество и надежность удобрений, в 2024 году продукция с "птичкой" - знаком "Сделано в России" - отправится в страны Африки и Персидского залива, сообщает центр.ООО "Эколайн" – научно-производственное предприятие, резидент "Технопарк-Липецк". Основной целью компании является создание натуральных биоудобрений, которые по эффективности не уступают химическим препаратам. Органические продукты "Эколайн" позволяют агропроизводителям повысить урожайность, нормализовать биоактивность в почве с техногенными нарушениями и минимизировать использование химических пестицидов."Наши преимущества - собственная лаборатория с высококлассным оборудованием, штат научных сотрудников с огромной базой знаний, высокотехнологичное сырьё, многоступенчатый контроль качества и зафиксированные результаты заказчиков", - сказал директор по науке ООО "Эколайн" Константин Рогатнев.Способы борьбы с заболеваниями растений при помощи биопрепаратов известны довольно давно, но для их реализации не удавалось подобрать высокоактивные селективные бактерии, которые были бы способны контролировать развитие больших количеств грибковых заболеваний в долгосрочной перспективе. Ранее считалось, что биофунгициды не могут конкурировать с химическими препаратами, но российской компании "Эколайн" удалось показать, что при использовании ее органических препаратов эффективность процесса увеличивается вдвое благодаря использованию особых штаммов бактерий, входящих в состав биоудобрений.Сейчас компания "Эколайн" поставила перед собой еще одну масштабную цель - позволить выращивать сельхозкультуры без помощи химикатов не только российским, но и зарубежным агропромышленникам. "В коллективной работе "Эколайн" чувствуется глобальная новизна, что воодушевляет. Всегда интересно делать то, что до тебя никто не пробовал: включать в работу нестандартные методы, придумывать нерутинные исследования", - отметили в компании.Впервые на экспорт "Эколайн" вышла в 2018 году - в Королевство Бахрейн. "Попробовать начать экспортную деятельность хотелось давно, тем более что мы заключили договор с большой площадкой по продаже растений и оборудования. Как оказалось, работа с прямыми дилерами имеет ряд нюансов. Из плюсов - сделка с дилером подразумевает отличную цену, так как он работает напрямую с производителем, то есть с нами. Из минусов - клиентский прайс на продукт дилер выбирает сам, если, конечно, это сразу не оговорено в контракте. В итоге процесс реализации продукта может ощутимо замедлиться из-за высокой наценки", - объяснил Рогатнев.Сейчас "Эколайн" активно работает над выводом биоудобрений в страны Персидского залива и Африки. Удобрения компании уже проходят полевые испытания в Кении и Бахрейне.В марте 2024 года в компании планируют получить все необходимые регистрационные документы и начать полноценные поставки, уже имея на упаковке знак "Organic System" и "птичку" - символ сертификата Made in Russia/"Сделано в России". Эти знаки качества – экспертное подтверждение качества продукции "Эколайн", и наличие подобных сертификатов для компании сильно упрощает дальнейшую реализацию продукции дилерами, в том числе за рубежом."Мы планируем продолжать обращаться в РЭЦ за помощью, участвовать в коллективных стендах на специализированных выставках, ведь личное общение для достижения взаимопонимания не заменит ничто. Самая лучшая мера поддержки РЭЦ при выходе на экспорт - организация прямых контактов и переговоров с дилерами", - добавил директор "Эколайн".Узнать подробнее о программе поддержки "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240219/rets-1928192175.html

https://ria.ru/20240216/rets-1927847035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, липецк, эколайн, россия, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)