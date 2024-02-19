Рейтинг@Mail.ru
Липецкий "Эколайн" выходит на рынки Африки и Персидского залива - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/bioudobreniya-1928192486.html
Липецкий "Эколайн" выходит на рынки Африки и Персидского залива
Липецкий "Эколайн" выходит на рынки Африки и Персидского залива - РИА Новости, 19.02.2024
Липецкий "Эколайн" выходит на рынки Африки и Персидского залива
Производитель биоудобрений "Эколайн" из Липецка получил от Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) сертификат "Сделано в России", который подтверждает качество... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:39
2024-02-19T11:39
экономика
липецк
эколайн
россия
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Производитель биоудобрений "Эколайн" из Липецка получил от Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) сертификат "Сделано в России", который подтверждает качество и надежность удобрений, в 2024 году продукция с "птичкой" - знаком "Сделано в России" - отправится в страны Африки и Персидского залива, сообщает центр.ООО "Эколайн" – научно-производственное предприятие, резидент "Технопарк-Липецк". Основной целью компании является создание натуральных биоудобрений, которые по эффективности не уступают химическим препаратам. Органические продукты "Эколайн" позволяют агропроизводителям повысить урожайность, нормализовать биоактивность в почве с техногенными нарушениями и минимизировать использование химических пестицидов."Наши преимущества - собственная лаборатория с высококлассным оборудованием, штат научных сотрудников с огромной базой знаний, высокотехнологичное сырьё, многоступенчатый контроль качества и зафиксированные результаты заказчиков", - сказал директор по науке ООО "Эколайн" Константин Рогатнев.Способы борьбы с заболеваниями растений при помощи биопрепаратов известны довольно давно, но для их реализации не удавалось подобрать высокоактивные селективные бактерии, которые были бы способны контролировать развитие больших количеств грибковых заболеваний в долгосрочной перспективе. Ранее считалось, что биофунгициды не могут конкурировать с химическими препаратами, но российской компании "Эколайн" удалось показать, что при использовании ее органических препаратов эффективность процесса увеличивается вдвое благодаря использованию особых штаммов бактерий, входящих в состав биоудобрений.Сейчас компания "Эколайн" поставила перед собой еще одну масштабную цель - позволить выращивать сельхозкультуры без помощи химикатов не только российским, но и зарубежным агропромышленникам. "В коллективной работе "Эколайн" чувствуется глобальная новизна, что воодушевляет. Всегда интересно делать то, что до тебя никто не пробовал: включать в работу нестандартные методы, придумывать нерутинные исследования", - отметили в компании.Впервые на экспорт "Эколайн" вышла в 2018 году - в Королевство Бахрейн. "Попробовать начать экспортную деятельность хотелось давно, тем более что мы заключили договор с большой площадкой по продаже растений и оборудования. Как оказалось, работа с прямыми дилерами имеет ряд нюансов. Из плюсов - сделка с дилером подразумевает отличную цену, так как он работает напрямую с производителем, то есть с нами. Из минусов - клиентский прайс на продукт дилер выбирает сам, если, конечно, это сразу не оговорено в контракте. В итоге процесс реализации продукта может ощутимо замедлиться из-за высокой наценки", - объяснил Рогатнев.Сейчас "Эколайн" активно работает над выводом биоудобрений в страны Персидского залива и Африки. Удобрения компании уже проходят полевые испытания в Кении и Бахрейне.В марте 2024 года в компании планируют получить все необходимые регистрационные документы и начать полноценные поставки, уже имея на упаковке знак "Organic System" и "птичку" - символ сертификата Made in Russia/"Сделано в России". Эти знаки качества – экспертное подтверждение качества продукции "Эколайн", и наличие подобных сертификатов для компании сильно упрощает дальнейшую реализацию продукции дилерами, в том числе за рубежом."Мы планируем продолжать обращаться в РЭЦ за помощью, участвовать в коллективных стендах на специализированных выставках, ведь личное общение для достижения взаимопонимания не заменит ничто. Самая лучшая мера поддержки РЭЦ при выходе на экспорт - организация прямых контактов и переговоров с дилерами", - добавил директор "Эколайн".Узнать подробнее о программе поддержки "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240219/rets-1928192175.html
https://ria.ru/20240216/rets-1927847035.html
липецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_b30fdbb24285e8468b116da7b3d8b4e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, липецк, эколайн, россия, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Липецк, ЭкоЛайн, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Липецкий "Эколайн" выходит на рынки Африки и Персидского залива

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Производитель биоудобрений "Эколайн" из Липецка получил от Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) сертификат "Сделано в России", который подтверждает качество и надежность удобрений, в 2024 году продукция с "птичкой" - знаком "Сделано в России" - отправится в страны Африки и Персидского залива, сообщает центр.
ООО "Эколайн" – научно-производственное предприятие, резидент "Технопарк-Липецк". Основной целью компании является создание натуральных биоудобрений, которые по эффективности не уступают химическим препаратам. Органические продукты "Эколайн" позволяют агропроизводителям повысить урожайность, нормализовать биоактивность в почве с техногенными нарушениями и минимизировать использование химических пестицидов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
РЭЦ хочет запустить цифровой каталог госуслуг и мер поддержки в сфере ВЭД
11:36
"Наши преимущества - собственная лаборатория с высококлассным оборудованием, штат научных сотрудников с огромной базой знаний, высокотехнологичное сырьё, многоступенчатый контроль качества и зафиксированные результаты заказчиков", - сказал директор по науке ООО "Эколайн" Константин Рогатнев.
Способы борьбы с заболеваниями растений при помощи биопрепаратов известны довольно давно, но для их реализации не удавалось подобрать высокоактивные селективные бактерии, которые были бы способны контролировать развитие больших количеств грибковых заболеваний в долгосрочной перспективе. Ранее считалось, что биофунгициды не могут конкурировать с химическими препаратами, но российской компании "Эколайн" удалось показать, что при использовании ее органических препаратов эффективность процесса увеличивается вдвое благодаря использованию особых штаммов бактерий, входящих в состав биоудобрений.
Сейчас компания "Эколайн" поставила перед собой еще одну масштабную цель - позволить выращивать сельхозкультуры без помощи химикатов не только российским, но и зарубежным агропромышленникам. "В коллективной работе "Эколайн" чувствуется глобальная новизна, что воодушевляет. Всегда интересно делать то, что до тебя никто не пробовал: включать в работу нестандартные методы, придумывать нерутинные исследования", - отметили в компании.
Впервые на экспорт "Эколайн" вышла в 2018 году - в Королевство Бахрейн. "Попробовать начать экспортную деятельность хотелось давно, тем более что мы заключили договор с большой площадкой по продаже растений и оборудования. Как оказалось, работа с прямыми дилерами имеет ряд нюансов. Из плюсов - сделка с дилером подразумевает отличную цену, так как он работает напрямую с производителем, то есть с нами. Из минусов - клиентский прайс на продукт дилер выбирает сам, если, конечно, это сразу не оговорено в контракте. В итоге процесс реализации продукта может ощутимо замедлиться из-за высокой наценки", - объяснил Рогатнев.
Сейчас "Эколайн" активно работает над выводом биоудобрений в страны Персидского залива и Африки. Удобрения компании уже проходят полевые испытания в Кении и Бахрейне.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
РЭЦ и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве
16 февраля, 17:27
В марте 2024 года в компании планируют получить все необходимые регистрационные документы и начать полноценные поставки, уже имея на упаковке знак "Organic System" и "птичку" - символ сертификата Made in Russia/"Сделано в России". Эти знаки качества – экспертное подтверждение качества продукции "Эколайн", и наличие подобных сертификатов для компании сильно упрощает дальнейшую реализацию продукции дилерами, в том числе за рубежом.
"Мы планируем продолжать обращаться в РЭЦ за помощью, участвовать в коллективных стендах на специализированных выставках, ведь личное общение для достижения взаимопонимания не заменит ничто. Самая лучшая мера поддержки РЭЦ при выходе на экспорт - организация прямых контактов и переговоров с дилерами", - добавил директор "Эколайн".
Узнать подробнее о программе поддержки "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаЛипецкЭкоЛайнРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала