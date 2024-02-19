https://ria.ru/20240219/belorussiya-1928273719.html

Премьер Белоруссии уверен, что однажды отношения с ЕС нормализуются

Премьер Белоруссии уверен, что однажды отношения с ЕС нормализуются - РИА Новости, 19.02.2024

Премьер Белоруссии уверен, что однажды отношения с ЕС нормализуются

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что рано или поздно отношения Минска со странами Евросоюза нормализуются. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:15

2024-02-19T16:15

2024-02-19T16:15

белоруссия

роман головченко

евросоюз

в мире

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 19 фев – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что рано или поздно отношения Минска со странами Евросоюза нормализуются. "Несмотря на откровенно враждебную политику европейских бюрократов мы понимаем, что в своем большинстве народ Европы не поддерживает такие подходы. Мы уверены, что рано или поздно ситуация вернется в нормальное русло, по-другому не может быть на европейском континенте", - сказал Головченко на встрече в Минске с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал белорусского правительства. Премьер напомнил, что "европейский истеблишмент" ввел незаконные санкции против Белоруссии, которые затронули в том числе и сферу медицины. "Брюссельские чиновники, занимая двуличную позицию, де-юре не ограничивают эти поставки, но де-факто существенно затруднили поставки в Беларусь медицинского оборудования, лекарственных средств. Но мы с этим справились, перестроили наши каналы закупок, сделали существенный шаг вперед по собственному производству медицинских изделий и лекарственных препаратов", - продолжил он. "Мы также хорошо знаем, что благодаря вашей твердой позиции Босния и Герцеговина не является участником санкционного режима в отношении Беларуси. Мы это очень хорошо знаем и ценим", - сказал Головченко. Он добавил, что у Минска достаточно друзей в Европе, с которыми комфортно и удобно работать. "В том числе и с вами… И, как у нас принято, за доброту мы платим тоже добротой. Если можем чем-то помочь, то обязательно поможем", - отметил Головченко. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html

https://ria.ru/20231120/serbiya-1910577820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, роман головченко, евросоюз, в мире, санкции ес в отношении белоруссии