https://ria.ru/20240219/belgorod-1928303153.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.02.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:03

2024-02-19T18:03

2024-02-19T18:05

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в региональном главке МЧС.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале МЧС по Белгородской области в 17.46 мск среды. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 10 минут проинформировали об отмене тревоги."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал в своем Telegram-канале, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240219/vsu-1928302115.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков, белгородская область