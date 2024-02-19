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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.02.2024
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18:03 19.02.2024 (обновлено: 18:05 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/belgorod-1928303153.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.02.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:03
2024-02-19T18:05
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в региональном главке МЧС.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале МЧС по Белгородской области в 17.46 мск среды. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 10 минут проинформировали об отмене тревоги."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал в своем Telegram-канале, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240219/vsu-1928302115.html
белгород
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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области отменили ракетную опасность

На территории Белгородской области отменили ракетную опасность спустя 10 минут

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале МЧС по Белгородской области в 17.46 мск среды. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 10 минут проинформировали об отмене тревоги.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области.
Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал в своем Telegram-канале, что сигнал ракетной опасности отменен.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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