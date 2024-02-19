https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928325411.html

В ВСУ заявили, что командование ничего не сделало для отхода из Авдеевки

В ВСУ заявили, что командование ничего не сделало для отхода из Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024

В ВСУ заявили, что командование ничего не сделало для отхода из Авдеевки

Украинское военное командование ничего не сделало для организованного отхода ВСУ из расположенной рядом с Донецком Авдеевки, а новые укрепления, находящиеся к... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:54

2024-02-19T19:54

2024-02-19T21:09

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинское военное командование ничего не сделало для организованного отхода ВСУ из расположенной рядом с Донецком Авдеевки, а новые укрепления, находящиеся к западу от города и предназначенные для дальнейшей дислокации, не подготовлены должным образом, заявил изданию "Страна" неназванный украинский военный. Ранее неназванный офицер ВСУ рассказал изданию "Страна", что решение об отходе украинских войск из Авдеевки было принято поздно, украинским военным пришлось отходить с большим трудом и потерями. "Реально ничего не было сделано для организованного отхода из города. Мы уходили самостоятельно, своими силами, транспорта эвакуационного не было. Говорят, что может этот транспорт и был где-то в тылу, но добраться в Авдеевку машины уже не могли", - приводит слова военного издание. По его словам, новые укрепления к западу от Авдеевки, на которые отошли ВСУ, не подготовлены должным образом, так как работа по их оборудованию велась "в авральном режиме". "Есть ощущение, что командование не рассчитывало, что Авдеевка падет уже в середине февраля. Также остаются проблемы с техникой при оборудовании позиций. Россияне, взяв новые позиции, тут же пригоняют мощную технику и быстро оборудуют мощные укрепления. У нас, к сожалению, не так", - подчеркнул военный, отметив, что армия РФ на авдеевском направлении превосходит украинскую в наличии боеприпасов в соотношении 10 к 1. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20240219/vsu-1928302115.html

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928261040.html

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авдеевка, россия, александр сырский, вооруженные силы украины