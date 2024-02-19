Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ заявили, что командование ничего не сделало для отхода из Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 19.02.2024 (обновлено: 21:09 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928325411.html
В ВСУ заявили, что командование ничего не сделало для отхода из Авдеевки
В ВСУ заявили, что командование ничего не сделало для отхода из Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
В ВСУ заявили, что командование ничего не сделало для отхода из Авдеевки
Украинское военное командование ничего не сделало для организованного отхода ВСУ из расположенной рядом с Донецком Авдеевки, а новые укрепления, находящиеся к... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:54
2024-02-19T21:09
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинское военное командование ничего не сделало для организованного отхода ВСУ из расположенной рядом с Донецком Авдеевки, а новые укрепления, находящиеся к западу от города и предназначенные для дальнейшей дислокации, не подготовлены должным образом, заявил изданию "Страна" неназванный украинский военный. Ранее неназванный офицер ВСУ рассказал изданию "Страна", что решение об отходе украинских войск из Авдеевки было принято поздно, украинским военным пришлось отходить с большим трудом и потерями. "Реально ничего не было сделано для организованного отхода из города. Мы уходили самостоятельно, своими силами, транспорта эвакуационного не было. Говорят, что может этот транспорт и был где-то в тылу, но добраться в Авдеевку машины уже не могли", - приводит слова военного издание. По его словам, новые укрепления к западу от Авдеевки, на которые отошли ВСУ, не подготовлены должным образом, так как работа по их оборудованию велась "в авральном режиме". "Есть ощущение, что командование не рассчитывало, что Авдеевка падет уже в середине февраля. Также остаются проблемы с техникой при оборудовании позиций. Россияне, взяв новые позиции, тут же пригоняют мощную технику и быстро оборудуют мощные укрепления. У нас, к сожалению, не так", - подчеркнул военный, отметив, что армия РФ на авдеевском направлении превосходит украинскую в наличии боеприпасов в соотношении 10 к 1. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20240219/vsu-1928302115.html
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928261040.html
авдеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили, что командование ничего не сделало для отхода из Авдеевки

"Страна": командование ВСУ ничего не сделало для отхода из Авдеевки

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинское военное командование ничего не сделало для организованного отхода ВСУ из расположенной рядом с Донецком Авдеевки, а новые укрепления, находящиеся к западу от города и предназначенные для дальнейшей дислокации, не подготовлены должным образом, заявил изданию "Страна" неназванный украинский военный.
Ранее неназванный офицер ВСУ рассказал изданию "Страна", что решение об отходе украинских войск из Авдеевки было принято поздно, украинским военным пришлось отходить с большим трудом и потерями.
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Донецке надеются, что после потери Авдеевки позиции ВСУ посыплются
Вчера, 17:57
"Реально ничего не было сделано для организованного отхода из города. Мы уходили самостоятельно, своими силами, транспорта эвакуационного не было. Говорят, что может этот транспорт и был где-то в тылу, но добраться в Авдеевку машины уже не могли", - приводит слова военного издание.
По его словам, новые укрепления к западу от Авдеевки, на которые отошли ВСУ, не подготовлены должным образом, так как работа по их оборудованию велась "в авральном режиме".
"Есть ощущение, что командование не рассчитывало, что Авдеевка падет уже в середине февраля. Также остаются проблемы с техникой при оборудовании позиций. Россияне, взяв новые позиции, тут же пригоняют мощную технику и быстро оборудуют мощные укрепления. У нас, к сожалению, не так", - подчеркнул военный, отметив, что армия РФ на авдеевском направлении превосходит украинскую в наличии боеприпасов в соотношении 10 к 1.
В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Поврежденная военная техника в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Украинский офицер откровенно рассказал о причинах сдачи Авдеевки
Вчера, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала