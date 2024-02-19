https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928168350.html

В освобожденной Авдеевке: зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ

В освобожденной Авдеевке: зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024

В освобожденной Авдеевке: зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ

Вооруженные силы РФ освободили город Авдеевку в ДНР. По информации Минобороны России, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 км.

2024-02-19T09:53

2024-02-19T09:53

2024-02-19T09:53

видео

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Сейчас военные проводят окончательную зачистку города от боевиков, разминируют дороги и здания.В настоящее время российские подразделения освободили Авдеевский коксохимический завод.

авдеевка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ Вооруженные силы РФ освободили город Авдеевку в ДНР. По информации Минобороны России, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Сейчас военные проводят окончательную зачистку города от боевиков, разминируют дороги и здания. В настоящее время российские подразделения освободили Авдеевский коксохимический завод. 2024-02-19T09:53 true PT4M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), видео