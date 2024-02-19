https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928168350.html
В освобожденной Авдеевке: зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ
В освобожденной Авдеевке: зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
В освобожденной Авдеевке: зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ
Вооруженные силы РФ освободили город Авдеевку в ДНР. По информации Минобороны России, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 км.
2024-02-19T09:53
2024-02-19T09:53
2024-02-19T09:53
видео
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Сейчас военные проводят окончательную зачистку города от боевиков, разминируют дороги и здания.В настоящее время российские подразделения освободили Авдеевский коксохимический завод.
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ
В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ
Вооруженные силы РФ освободили город Авдеевку в ДНР. По информации Минобороны России, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Сейчас военные проводят окончательную зачистку города от боевиков, разминируют дороги и здания.
В настоящее время российские подразделения освободили Авдеевский коксохимический завод.
2024-02-19T09:53
true
PT4M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Видео, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В освобожденной Авдеевке: зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ
Вооруженные силы РФ освободили город Авдеевку в ДНР. По информации Минобороны России, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 км.
2024-02-19T09:53
true
PT4M52S
В освобожденной Авдеевке: зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ
Вооруженные силы РФ освободили город Авдеевку в ДНР. По информации Минобороны России, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 км.