https://ria.ru/20240219/astrakhan-1928260458.html

В Астрахани нашли расчлененное женское тело

В Астрахани нашли расчлененное женское тело - РИА Новости, 19.02.2024

В Астрахани нашли расчлененное женское тело

Части тела женщины обнаружены возле дома в Астрахани, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:20

2024-02-19T15:20

2024-02-19T15:20

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Части тела женщины обнаружены возле дома в Астрахани, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает областная прокуратура. "По предварительным данным, 19 февраля 2024 года вблизи жилого многоквартирного дома по улице Н. Островского обнаружены части трупа женщины", - говорится в сообщении. Как уточняет СУСК России по региону, части тела местной жительницы 1976 года рождения были завернуты в простыни и пледы. По подозрению в преступлении задержан ее сожитель. По данным следствия, в ночь на 19 февраля они поссорились и астраханец ударил женщину ножом в шею. Затем расчленил тело, попросил знакомого таксиста довезти его до определенного места. Водитель, увидев окровавленные мешки, скрылся и сообщил об увиденном в правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Следователи опрашивают жильцов дома и родственников потерпевшей. В начале февраля оперативники задержали жителя Астраханской области, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, с которой у него было свидание. Следователи установили, что мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Пятого февраля он пригласил ее к себе домой, там женщина узнала о его судимости, они поссорились, астраханец ударил ее ножом в шею, а потом расчленил тело и вынес в мусорный бак, сообщал региональный СК.

https://ria.ru/20240218/tela-1928126029.html

https://ria.ru/20240126/sk-1923596211.html

https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922830044.html

астрахань

россия

астраханская область

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)