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В Астрахани нашли расчлененное женское тело - РИА Новости, 19.02.2024
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15:20 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/astrakhan-1928260458.html
В Астрахани нашли расчлененное женское тело
В Астрахани нашли расчлененное женское тело - РИА Новости, 19.02.2024
В Астрахани нашли расчлененное женское тело
Части тела женщины обнаружены возле дома в Астрахани, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:20
2024-02-19T15:20
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Части тела женщины обнаружены возле дома в Астрахани, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает областная прокуратура. "По предварительным данным, 19 февраля 2024 года вблизи жилого многоквартирного дома по улице Н. Островского обнаружены части трупа женщины", - говорится в сообщении. Как уточняет СУСК России по региону, части тела местной жительницы 1976 года рождения были завернуты в простыни и пледы. По подозрению в преступлении задержан ее сожитель. По данным следствия, в ночь на 19 февраля они поссорились и астраханец ударил женщину ножом в шею. Затем расчленил тело, попросил знакомого таксиста довезти его до определенного места. Водитель, увидев окровавленные мешки, скрылся и сообщил об увиденном в правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Следователи опрашивают жильцов дома и родственников потерпевшей. В начале февраля оперативники задержали жителя Астраханской области, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, с которой у него было свидание. Следователи установили, что мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Пятого февраля он пригласил ее к себе домой, там женщина узнала о его судимости, они поссорились, астраханец ударил ее ножом в шею, а потом расчленил тело и вынес в мусорный бак, сообщал региональный СК.
https://ria.ru/20240218/tela-1928126029.html
https://ria.ru/20240126/sk-1923596211.html
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922830044.html
астрахань
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани нашли расчлененное женское тело

Прокуратура: в Астрахани нашли расчлененное женское тело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Части тела женщины обнаружены возле дома в Астрахани, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает областная прокуратура.
"По предварительным данным, 19 февраля 2024 года вблизи жилого многоквартирного дома по улице Н. Островского обнаружены части трупа женщины", - говорится в сообщении.
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Как уточняет СУСК России по региону, части тела местной жительницы 1976 года рождения были завернуты в простыни и пледы.
По подозрению в преступлении задержан ее сожитель. По данным следствия, в ночь на 19 февраля они поссорились и астраханец ударил женщину ножом в шею. Затем расчленил тело, попросил знакомого таксиста довезти его до определенного места. Водитель, увидев окровавленные мешки, скрылся и сообщил об увиденном в правоохранительные органы.
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Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Следователи опрашивают жильцов дома и родственников потерпевшей.
В начале февраля оперативники задержали жителя Астраханской области, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, с которой у него было свидание. Следователи установили, что мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Пятого февраля он пригласил ее к себе домой, там женщина узнала о его судимости, они поссорились, астраханец ударил ее ножом в шею, а потом расчленил тело и вынес в мусорный бак, сообщал региональный СК.
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