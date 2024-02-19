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ЕС обсуждает использование доходов от российских активов, рассказал Боррель - РИА Новости, 19.02.2024
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21:31 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/aktivy-1928340432.html
ЕС обсуждает использование доходов от российских активов, рассказал Боррель
ЕС обсуждает использование доходов от российских активов, рассказал Боррель - РИА Новости, 19.02.2024
ЕС обсуждает использование доходов от российских активов, рассказал Боррель
Евросоюз продолжает обсуждать использование доходов от замороженных в Европе российских активов, но полной договоренности об этом нет, заявил глава европейской... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:31
2024-02-19T21:31
россия
кирилл логвинов
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
жозеп боррель
европа
украина
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать использование доходов от замороженных в Европе российских активов, но полной договоренности об этом нет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Я надеюсь, что 13-й пакет санкций будет принят до 24 февраля. Мы продолжаем использование доходов от иммобилизованных в Европе российских активов, чтобы направлять их на восстановление Украины. Но по этому нет полного соглашения для имплентации этого решения. Мы знаем, где они, мы определили их и заблокировали. Но одно дело – обнаружить и заблокировать, другое – изъять и перевести в бюджет ЕС", - заявил он на пресс-конференции после совета глав МИД ЕС. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html
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россия, кирилл логвинов, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, жозеп боррель, европа, украина, антон силуанов
Россия, Кирилл Логвинов, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Жозеп Боррель, Европа, Украина, Антон Силуанов
ЕС обсуждает использование доходов от российских активов, рассказал Боррель

Боррель: ЕС обсуждает использование доходов от замороженных активов РФ

© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать использование доходов от замороженных в Европе российских активов, но полной договоренности об этом нет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Я надеюсь, что 13-й пакет санкций будет принят до 24 февраля. Мы продолжаем использование доходов от иммобилизованных в Европе российских активов, чтобы направлять их на восстановление Украины. Но по этому нет полного соглашения для имплентации этого решения. Мы знаем, где они, мы определили их и заблокировали. Но одно дело – обнаружить и заблокировать, другое – изъять и перевести в бюджет ЕС", - заявил он на пресс-конференции после совета глав МИД ЕС.
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Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
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РоссияКирилл ЛогвиновЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЖозеп БоррельЕвропаУкраинаАнтон Силуанов
 
 
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