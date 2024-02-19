https://ria.ru/20240219/aktivy-1928266096.html

ЕК анонсировала легализацию использования доходов от российских активов

ЕК анонсировала легализацию использования доходов от российских активов - РИА Новости, 19.02.2024

ЕК анонсировала легализацию использования доходов от российских активов

ЕС в ближайшие дни разрешит направлять на поддержку Украины проценты, полученные от замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:41

2024-02-19T15:41

2024-02-19T16:38

экономика

россия

украина

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg

БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. ЕС в ближайшие дни разрешит направлять на поддержку Украины проценты, полученные от замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции партии ХДС, которую транслировал телеканал Phoenix."Мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины", — заявила она.Фон дер Ляйен добавила, что эти юридические шаги будут реализованы "в ближайшие дни".ЕС и страны G7 после начала спецоперации на Украине заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений.Как заявляла фон дер Ляйен, эти деньги могут направить на финансирование производства оружия для Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством.Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.Как заявила исполнительный директор Euroclear Лив Мостри, комментируя ситуацию, применение замороженных российских активов в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подвергнуть ЕС повышенному риску финансовой нестабильности.

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20240219/aktivy-1928182860.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии