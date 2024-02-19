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ЕК анонсировала легализацию использования доходов от российских активов - РИА Новости, 19.02.2024
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15:41 19.02.2024 (обновлено: 16:38 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/aktivy-1928266096.html
ЕК анонсировала легализацию использования доходов от российских активов
ЕК анонсировала легализацию использования доходов от российских активов - РИА Новости, 19.02.2024
ЕК анонсировала легализацию использования доходов от российских активов
ЕС в ближайшие дни разрешит направлять на поддержку Украины проценты, полученные от замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:41
2024-02-19T16:38
экономика
россия
украина
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. ЕС в ближайшие дни разрешит направлять на поддержку Украины проценты, полученные от замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции партии ХДС, которую транслировал телеканал Phoenix."Мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины", — заявила она.Фон дер Ляйен добавила, что эти юридические шаги будут реализованы "в ближайшие дни".ЕС и страны G7 после начала спецоперации на Украине заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений.Как заявляла фон дер Ляйен, эти деньги могут направить на финансирование производства оружия для Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством.Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.Как заявила исполнительный директор Euroclear Лив Мостри, комментируя ситуацию, применение замороженных российских активов в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подвергнуть ЕС повышенному риску финансовой нестабильности.
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
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экономика, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕК анонсировала легализацию использования доходов от российских активов

Фон дер Ляйен: ЕС в ближайшие дни легализует использование доходов от активов РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. ЕС в ближайшие дни разрешит направлять на поддержку Украины проценты, полученные от замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции партии ХДС, которую транслировал телеканал Phoenix.
«
"Мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины", — заявила она.
Фон дер Ляйен добавила, что эти юридические шаги будут реализованы "в ближайшие дни".
ЕС и страны G7 после начала спецоперации на Украине заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений.
Как заявляла фон дер Ляйен, эти деньги могут направить на финансирование производства оружия для Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством.
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Как заявила исполнительный директор Euroclear Лив Мостри, комментируя ситуацию, применение замороженных российских активов в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подвергнуть ЕС повышенному риску финансовой нестабильности.
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