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Премьер Эстонии рассказала, как следует распорядиться российскими активами - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 19.02.2024 (обновлено: 10:57 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/aktivy-1928182860.html
Премьер Эстонии рассказала, как следует распорядиться российскими активами
Премьер Эстонии рассказала, как следует распорядиться российскими активами - РИА Новости, 19.02.2024
Премьер Эстонии рассказала, как следует распорядиться российскими активами
Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times призвала страны Запада использовать замороженные активы России для помощи Украине, а что останется... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:52
2024-02-19T10:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
эстония
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
санкции
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times призвала страны Запада использовать замороженные активы России для помощи Украине, а что останется - вернуть Москве. Как полагает Каллас, замороженные средства РФ можно будет потратить на возмещение ущерба, который был нанесен Украине в ходе конфликта. "Если что-нибудь останется, мы можем вернуть это России", - сказала она.Ранее она заявляла, что в Эстонии разработали "неконвенциональное решение", которое позволит законодательно решить вопрос конфискованных российских активов. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК намерена использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства вооружения для Украины, для чего уже создана законодательная база. Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим напомнила о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html
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россия, украина, эстония, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Эстония, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России
Премьер Эстонии рассказала, как следует распорядиться российскими активами

Каллас: активы РФ нужно потратить на помощь Киеву, а оставшееся вернуть Москве

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times призвала страны Запада использовать замороженные активы России для помощи Украине, а что останется - вернуть Москве.
Как полагает Каллас, замороженные средства РФ можно будет потратить на возмещение ущерба, который был нанесен Украине в ходе конфликта.
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"Если что-нибудь останется, мы можем вернуть это России", - сказала она.
Ранее она заявляла, что в Эстонии разработали "неконвенциональное решение", которое позволит законодательно решить вопрос конфискованных российских активов.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК намерена использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства вооружения для Украины, для чего уже создана законодательная база.
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Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим напомнила о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЭстонияКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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