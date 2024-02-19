https://ria.ru/20240219/aktivy-1928175198.html

Премьер Эстонии призвала конфисковать активы России до выборов в США

Премьер Эстонии призвала конфисковать активы России до выборов в США - РИА Новости, 19.02.2024

Премьер Эстонии призвала конфисковать активы России до выборов в США

Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times призвала страны Запада конфисковать замороженные российские активы до президентских выборов в США. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:25

2024-02-19T10:25

2024-02-19T10:48

россия

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эстония

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дональд трамп

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times призвала страны Запада конфисковать замороженные российские активы до президентских выборов в США. "Выборы всегда были беспокойным временем. Лучше сделать все, что мы можем, до важных выборов", - сказала она.Как отмечает издание, подобный призыв - еще один признак европейской озабоченности по поводу возможного возвращения к власти в США бывшего президента Дональда Трампа и влияния, которое это может оказать на западную политику в отношении России и поддержки Украины. По мнению Каллас, которое приводит Finacial Times, изъятие российских активов якобы может оказать давление на экономику РФ и поможет положить конец конфликту. Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим напомнила о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Каллас ранее заявляла, что в Эстонии разработали "неконвенциональное решение", которое позволит законодательно решить вопрос конфискованных российских активов. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК намерена использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства вооружения для Украины, для чего уже создана законодательная база. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.

https://ria.ru/20240215/aktivy-1927645227.html

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https://ria.ru/20240203/aktivy-1925234441.html

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россия, кайя каллас, кирилл логвинов, еврокомиссия, евросоюз, эстония, украина, дональд трамп