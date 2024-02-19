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Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/agenty-1928243627.html
Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании
Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании - РИА Новости, 19.02.2024
Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале предупредил всех, кто сотрудничает с СБУ, о максимально суровом наказании: никто не уйдет от... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:26
2024-02-19T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале предупредил всех, кто сотрудничает с СБУ, о максимально суровом наказании: никто не уйдет от ответственности. Ранее в понедельник ЦОС ФСБ сообщила о нейтрализации украинского агента, в преддверии выборов готовившего теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ установил взрывное устройство под автомобилем. "Благодарю силовиков за четкую и слаженную планомерную работу по пресечению преступной деятельности агентов киевского фашистского режима в Запорожской области. Хочу напомнить тем, кто задумывается или поддерживает какие-либо коммуникации или связи с СБУ: наказание будет максимально суровым, и никто не уйдет от ответственности", - написал Балицкий.
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безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании

Балицкий: ни один из агентов украинских спецслужб не уйдет от ответственности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале предупредил всех, кто сотрудничает с СБУ, о максимально суровом наказании: никто не уйдет от ответственности.
Ранее в понедельник ЦОС ФСБ сообщила о нейтрализации украинского агента, в преддверии выборов готовившего теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ установил взрывное устройство под автомобилем.
"Благодарю силовиков за четкую и слаженную планомерную работу по пресечению преступной деятельности агентов киевского фашистского режима в Запорожской области. Хочу напомнить тем, кто задумывается или поддерживает какие-либо коммуникации или связи с СБУ: наказание будет максимально суровым, и никто не уйдет от ответственности", - написал Балицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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