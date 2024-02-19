https://ria.ru/20240219/agenty-1928243627.html

Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании

Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании - РИА Новости, 19.02.2024

Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале предупредил всех, кто сотрудничает с СБУ, о максимально суровом наказании: никто не уйдет от... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:26

2024-02-19T14:26

2024-02-19T14:26

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

евгений балицкий

украина

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале предупредил всех, кто сотрудничает с СБУ, о максимально суровом наказании: никто не уйдет от ответственности. Ранее в понедельник ЦОС ФСБ сообщила о нейтрализации украинского агента, в преддверии выборов готовившего теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ установил взрывное устройство под автомобилем. "Благодарю силовиков за четкую и слаженную планомерную работу по пресечению преступной деятельности агентов киевского фашистского режима в Запорожской области. Хочу напомнить тем, кто задумывается или поддерживает какие-либо коммуникации или связи с СБУ: наказание будет максимально суровым, и никто не уйдет от ответственности", - написал Балицкий.

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр