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Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании
Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании - РИА Новости, 19.02.2024
Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале предупредил всех, кто сотрудничает с СБУ, о максимально суровом наказании: никто не уйдет от... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:26
2024-02-19T14:26
2024-02-19T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале предупредил всех, кто сотрудничает с СБУ, о максимально суровом наказании: никто не уйдет от ответственности. Ранее в понедельник ЦОС ФСБ сообщила о нейтрализации украинского агента, в преддверии выборов готовившего теракт со взрывчаткой против политика в Запорожской области. Завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ установил взрывное устройство под автомобилем. "Благодарю силовиков за четкую и слаженную планомерную работу по пресечению преступной деятельности агентов киевского фашистского режима в Запорожской области. Хочу напомнить тем, кто задумывается или поддерживает какие-либо коммуникации или связи с СБУ: наказание будет максимально суровым, и никто не уйдет от ответственности", - написал Балицкий.
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РИА Новости
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Балицкий предупредил украинских шпионов о суровом наказании
Балицкий: ни один из агентов украинских спецслужб не уйдет от ответственности