https://ria.ru/20240219/aerodrom-1928328128.html

Путину представят идеи по созданию фонда строительства аэродромов

Путину представят идеи по созданию фонда строительства аэродромов - РИА Новости, 19.02.2024

Путину представят идеи по созданию фонда строительства аэродромов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 апреля представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:13

2024-02-19T20:13

2024-02-19T20:13

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 апреля представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта аэродромов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры аэродромов, определив источники его финансирования... Срок - до 31 апреля 2024 года", - говорится в поручении. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240219/putin-1928326637.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика