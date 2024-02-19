https://ria.ru/20240219/aerodrom-1928328128.html
Путину представят идеи по созданию фонда строительства аэродромов
Путину представят идеи по созданию фонда строительства аэродромов - РИА Новости, 19.02.2024
Путину представят идеи по созданию фонда строительства аэродромов
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 апреля представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:13
2024-02-19T20:13
2024-02-19T20:13
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 апреля представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта аэродромов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры аэродромов, определив источники его финансирования... Срок - до 31 апреля 2024 года", - говорится в поручении. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240219/putin-1928326637.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Путину представят идеи по созданию фонда строительства аэродромов
Путин поручил представить идеи по созданию фонда строительства аэродромов