https://ria.ru/20240218/zakharova-1928030616.html

Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире

Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире - РИА Новости, 18.02.2024

Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась в Telegram-канале над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, закурившим в эфире РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T08:31

2024-02-18T08:31

2024-02-18T12:22

украина

авдеевка

мюнхен

мария захарова

дмитрий кулеба

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась в Telegram-канале над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, закурившим в эфире украинского новостного телемарафона."Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", — написала она.Во время прямого включения из Мюнхена Кулеба ответил на вопрос о предстоящих встречах украинской делегации, а затем, полагая, что находится уже не в прямом эфире, поднес ко рту сигару и затянулся. Специалисты в киевской студии поспешно убрали его из кадра.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928007806.html

украина

авдеевка

мюнхен

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украина, авдеевка, мюнхен, мария захарова, дмитрий кулеба, сергей шойгу, вооруженные силы украины