https://ria.ru/20240218/zakharova-1928030616.html
Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире
Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире - РИА Новости, 18.02.2024
Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась в Telegram-канале над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, закурившим в эфире РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T08:31
2024-02-18T08:31
2024-02-18T12:22
украина
авдеевка
мюнхен
мария захарова
дмитрий кулеба
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась в Telegram-канале над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, закурившим в эфире украинского новостного телемарафона."Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", — написала она.Во время прямого включения из Мюнхена Кулеба ответил на вопрос о предстоящих встречах украинской делегации, а затем, полагая, что находится уже не в прямом эфире, поднес ко рту сигару и затянулся. Специалисты в киевской студии поспешно убрали его из кадра.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928007806.html
украина
авдеевка
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, авдеевка, мюнхен, мария захарова, дмитрий кулеба, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Украина, Авдеевка, Мюнхен, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире
Захарова посмеялась над Кулебой, затянувшимся сигарой в прямом эфире