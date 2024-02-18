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Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире - РИА Новости, 18.02.2024
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08:31 18.02.2024 (обновлено: 12:22 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/zakharova-1928030616.html
Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире
Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире - РИА Новости, 18.02.2024
Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась в Telegram-канале над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, закурившим в эфире РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T08:31
2024-02-18T12:22
украина
авдеевка
мюнхен
мария захарова
дмитрий кулеба
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась в Telegram-канале над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, закурившим в эфире украинского новостного телемарафона."Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", — написала она.Во время прямого включения из Мюнхена Кулеба ответил на вопрос о предстоящих встречах украинской делегации, а затем, полагая, что находится уже не в прямом эфире, поднес ко рту сигару и затянулся. Специалисты в киевской студии поспешно убрали его из кадра.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928007806.html
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украина, авдеевка, мюнхен, мария захарова, дмитрий кулеба, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Украина, Авдеевка, Мюнхен, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Захарова высмеяла Кулебу, попавшего в неловкое положение в прямом эфире

Захарова посмеялась над Кулебой, затянувшимся сигарой в прямом эфире

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась в Telegram-канале над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, закурившим в эфире украинского новостного телемарафона.
"Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", — написала она.
Во время прямого включения из Мюнхена Кулеба ответил на вопрос о предстоящих встречах украинской делегации, а затем, полагая, что находится уже не в прямом эфире, поднес ко рту сигару и затянулся. Специалисты в киевской студии поспешно убрали его из кадра.
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УкраинаАвдеевкаМюнхенМария ЗахароваДмитрий КулебаСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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