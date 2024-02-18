Рейтинг@Mail.ru
"Очень страшно". В Раде сообщили о подготовке Киева к новой войне - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/voyna-1928017219.html
"Очень страшно". В Раде сообщили о подготовке Киева к новой войне
"Очень страшно". В Раде сообщили о подготовке Киева к новой войне - РИА Новости, 18.02.2024
"Очень страшно". В Раде сообщили о подготовке Киева к новой войне
На Украине опасаются, что США вступят в войну на Ближнем Востоке и заставят Киев конкурировать за оружие с Пентагоном, сообщила член временной комиссии... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T02:00
2024-02-18T02:00
в мире
киев
украина
сша
верховная рада украины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство обороны сша
raytheon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743139460_0:138:3050:1853_1920x0_80_0_0_d8104efc28b095278b9cd11434eee583.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На Украине опасаются, что США вступят в войну на Ближнем Востоке и заставят Киев конкурировать за оружие с Пентагоном, сообщила член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова в интервью журналистке Наталье Мосейчук."Мы видим, что происходит на востоке, &lt;...&gt; большая вероятность, что Америка таки вступит в войну. Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, &lt;...&gt; а мы будем конкурировать с американской армией", — рассказала политик.По словам депутата, США уже истощили свои запасы по отдельным категориям вооружений из-за запросов Киева. Например, Украина получила от США все ПЗРК Stinger, которые американская армия накопила за последние десять лет.Уже сейчас американцы вынуждают украинское правительство искать новые источники необходимых ракет. Парламентарий рассказала, что Киев ведет прямые переговоры с компанией Raytheon по расширению производства боеприпасов к ЗРК Patriot. Однако любое решение американского производителя неизбежно натолкнется на сложную бюрократию.&quot;То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке – это очень может быть для нас страшный сценарий, потому что все оружие пойдет туда, для американских солдат&quot;, — заключила Устинова.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Кроме того, США и Великобритания с середины января продолжают наносить удары по объектам хуситов в Йемене, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240216/ssha-1927695686.html
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927405007.html
киев
украина
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743139460_317:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_852a1eaaa4cd4eb2a5458ac23a60fc5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, верховная рада украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша, raytheon, ближний восток
В мире, Киев, Украина, США, Верховная Рада Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство обороны США, Raytheon, Ближний Восток
"Очень страшно". В Раде сообщили о подготовке Киева к новой войне

Депутат Рады Устинова: Киев боится, что США вступят в войну на Ближнем Востоке

© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские артиллеристы стреляют со своей базы к востоку от Мосула
Американские артиллеристы стреляют со своей базы к востоку от Мосула - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские артиллеристы стреляют со своей базы к востоку от Мосула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На Украине опасаются, что США вступят в войну на Ближнем Востоке и заставят Киев конкурировать за оружие с Пентагоном, сообщила член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
"Мы видим, что происходит на востоке, <...> большая вероятность, что Америка таки вступит в войну. Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, <...> а мы будем конкурировать с американской армией", — рассказала политик.
Красное море - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
СМИ: США провели кибератаку против иранского корабля
16 февраля, 00:33
По словам депутата, США уже истощили свои запасы по отдельным категориям вооружений из-за запросов Киева. Например, Украина получила от США все ПЗРК Stinger, которые американская армия накопила за последние десять лет.
Уже сейчас американцы вынуждают украинское правительство искать новые источники необходимых ракет. Парламентарий рассказала, что Киев ведет прямые переговоры с компанией Raytheon по расширению производства боеприпасов к ЗРК Patriot. Однако любое решение американского производителя неизбежно натолкнется на сложную бюрократию.
«

"То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке – это очень может быть для нас страшный сценарий, потому что все оружие пойдет туда, для американских солдат", — заключила Устинова.

С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Кроме того, США и Великобритания с середины января продолжают наносить удары по объектам хуситов в Йемене, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Украинские войска пожаловались на дефицит ракет для западных систем ПВО
14 февраля, 18:03
 
В миреКиевУкраинаСШАВерховная Рада УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство обороны СШАRaytheonБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала