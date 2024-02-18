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Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/voennosluzhaschaya-1928102218.html
Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя
Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя - РИА Новости, 18.02.2024
Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя
Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, продолжает лечение в российском военном... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:44
2024-02-18T17:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, продолжает лечение в российском военном госпитале, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале", - сказал Сальдо РИА Новости. Раненную украинскую женщину-военнослужащую, брошенную сослуживцами в Херсонской области, спасли российские военные в конце декабря прошлого года.
https://ria.ru/20240218/plennye-1928018651.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя

Сальдо: брошенная на поле боя военнослужащая ВСУ продолжает лечение в госпитале

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, продолжает лечение в российском военном госпитале, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале", - сказал Сальдо РИА Новости.
Раненную украинскую женщину-военнослужащую, брошенную сослуживцами в Херсонской области, спасли российские военные в конце декабря прошлого года.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ
02:06
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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