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Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя
Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя - РИА Новости, 18.02.2024
Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя
Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, продолжает лечение в российском военном... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:44
2024-02-18T17:44
2024-02-18T17:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, продолжает лечение в российском военном госпитале, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале", - сказал Сальдо РИА Новости. Раненную украинскую женщину-военнослужащую, брошенную сослуживцами в Херсонской области, спасли российские военные в конце декабря прошлого года.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя
Сальдо: брошенная на поле боя военнослужащая ВСУ продолжает лечение в госпитале