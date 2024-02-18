https://ria.ru/20240218/voennosluzhaschaya-1928102218.html

Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя

Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя - РИА Новости, 18.02.2024

Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, брошенной на поле боя

Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, продолжает лечение в российском военном... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T17:44

2024-02-18T17:44

2024-02-18T17:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, продолжает лечение в российском военном госпитале, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале", - сказал Сальдо РИА Новости. Раненную украинскую женщину-военнослужащую, брошенную сослуживцами в Херсонской области, спасли российские военные в конце декабря прошлого года.

https://ria.ru/20240218/plennye-1928018651.html

херсонская область

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2024

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины