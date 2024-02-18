https://ria.ru/20240218/uregulirovanie-1928070334.html
Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине
Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2024
Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, что не знает, хочет ли Запад мирного... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:42
2024-02-18T13:42
2024-02-18T13:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926321060_206:0:1902:954_1920x0_80_0_0_654eb65f76feab742256b8734f6a3dbb.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то Россия готова к диалогу."Не знаю, хотят сегодня? Пожалуйста. Я уже сказал, мы готовы к диалогу", - сказал он.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927964517.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926321060_545:0:1817:954_1920x0_80_0_0_9af599fd1fb5a9aae1ba3a0077ab2b2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине
Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине