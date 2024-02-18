https://ria.ru/20240218/uregulirovanie-1928070334.html

Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине

Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2024

Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, что не знает, хочет ли Запад мирного... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:42

2024-02-18T13:42

2024-02-18T13:55

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то Россия готова к диалогу."Не знаю, хотят сегодня? Пожалуйста. Я уже сказал, мы готовы к диалогу", - сказал он.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927964517.html

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россия, украина, владимир путин, павел зарубин, в мире