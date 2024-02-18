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Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 18.02.2024 (обновлено: 13:55 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/uregulirovanie-1928070334.html
Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине
Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2024
Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, что не знает, хочет ли Запад мирного... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:42
2024-02-18T13:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то Россия готова к диалогу."Не знаю, хотят сегодня? Пожалуйста. Я уже сказал, мы готовы к диалогу", - сказал он.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927964517.html
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россия, украина, владимир путин, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине

Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то Россия готова к диалогу.
"Не знаю, хотят сегодня? Пожалуйста. Я уже сказал, мы готовы к диалогу", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
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