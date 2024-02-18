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Путин: ЕС всегда боролся за понижение стоимости российских энергоресурсов
Путин: ЕС всегда боролся за понижение стоимости российских энергоресурсов - РИА Новости, 18.02.2024
Путин: ЕС всегда боролся за понижение стоимости российских энергоресурсов
Европа боролась за понижение стоимости российских энергоресурсов, даже когда они были относительно дешевыми, ну теперь "пожалуйте бриться", заявил президент... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:56
2024-02-18T12:56
2024-02-18T12:56
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европа боролась за понижение стоимости российских энергоресурсов, даже когда они были относительно дешевыми, ну теперь "пожалуйте бриться", заявил президент России Владимир Путин. "Хотя даже когда они были относительно дешевыми, все равно говорили, что это слишком дорого, и все боролись разными средствами, причем средствами глобального характера, боролись за то, чтобы еще понизить стоимость наших энергоресурсов. Там всякие налоги экологические придумывали, чего только не придумывали. Ну пожалуйте бриться! Теперь 300 с лишним долларов за тысячу кубов и больше", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.
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россия, европа, павел зарубин, евросоюз, владимир путин, в мире
Россия, Европа, Павел Зарубин, Евросоюз, Владимир Путин, В мире
Путин: ЕС всегда боролся за понижение стоимости российских энергоресурсов
Путин: ЕС пытался снизить цены на энергоресурсы РФ, даже когда они были дешевыми