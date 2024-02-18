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На Запорожском направлении танкисты уничтожили группу украинской пехоты - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 18.02.2024 (обновлено: 19:16 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928109612.html
На Запорожском направлении танкисты уничтожили группу украинской пехоты
На Запорожском направлении танкисты уничтожили группу украинской пехоты - РИА Новости, 18.02.2024
На Запорожском направлении танкисты уничтожили группу украинской пехоты
Новороссийские танкисты-десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танка "Каспер". РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T19:03
2024-02-18T19:16
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Новороссийские танкисты-десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танка "Каспер". "Вернулись с выезда, отработали на отлично, попали в цель, уничтожили противника до шести человек, вместе с блиндажом, на расстоянии около восьми километров", - рассказал командир танка. По его словам, после стрельбы, когда они начали отходить в место отстоя, их танк подвергся атаке двух FPV-дронов, в результате получили небольшие повреждения крышки радиатора и сетки вентилятора. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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россия
запорожская область
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Работа танкистов-десантников на Запорожском участке фронта
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россия, запорожская область, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском направлении танкисты уничтожили группу украинской пехоты

На Запорожском направлении новороссийские танкисты уничтожили группу пехоты ВСУ

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Новороссийские танкисты-десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танка "Каспер".
"Вернулись с выезда, отработали на отлично, попали в цель, уничтожили противника до шести человек, вместе с блиндажом, на расстоянии около восьми километров", - рассказал командир танка.
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По его словам, после стрельбы, когда они начали отходить в место отстоя, их танк подвергся атаке двух FPV-дронов, в результате получили небольшие повреждения крышки радиатора и сетки вентилятора.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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