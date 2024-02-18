https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928109612.html

На Запорожском направлении танкисты уничтожили группу украинской пехоты

На Запорожском направлении танкисты уничтожили группу украинской пехоты - РИА Новости, 18.02.2024

На Запорожском направлении танкисты уничтожили группу украинской пехоты

Новороссийские танкисты-десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танка "Каспер". РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T19:03

2024-02-18T19:03

2024-02-18T19:16

специальная военная операция на украине

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запорожская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Новороссийские танкисты-десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танка "Каспер". "Вернулись с выезда, отработали на отлично, попали в цель, уничтожили противника до шести человек, вместе с блиндажом, на расстоянии около восьми километров", - рассказал командир танка. По его словам, после стрельбы, когда они начали отходить в место отстоя, их танк подвергся атаке двух FPV-дронов, в результате получили небольшие повреждения крышки радиатора и сетки вентилятора. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

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Работа танкистов-десантников на Запорожском участке фронта Работа танкистов-десантников на Запорожском участке фронта 2024-02-18T19:03 true PT2M11S

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россия, запорожская область, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность