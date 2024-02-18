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Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.02.2024
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении заняли более выгодные позиции, потери Украины составили до 70 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:08
2024-02-18T14:08
2024-02-18T15:44
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении заняли более выгодные позиции, потери Украины составили до 70 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны России."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области", — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля."Кроме того, поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48", — сообщили в Минобороны.
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россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли до 70 военных и технику на Херсонском направлении