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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 400 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 400 военных - РИА Новости, 18.02.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 400 военных
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 400 военнослужащих, два танка, три гаубицы, сообщили РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:06
2024-02-18T14:06
2024-02-18T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 400 военнослужащих, два танка, три гаубицы, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Красное и Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 400 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Украина, Луганская Народная Республика
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 400 военных
МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 400 военных