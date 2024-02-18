https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928073998.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 400 военных

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 400 военных - РИА Новости, 18.02.2024

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 400 военных

Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 400 военнослужащих, два танка, три гаубицы, сообщили РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:06

2024-02-18T14:06

2024-02-18T14:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 400 военнослужащих, два танка, три гаубицы, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Красное и Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 400 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, луганская народная республика