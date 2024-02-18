https://ria.ru/20240218/spektakl-1928099894.html
В Вологде отменили спектакль по книге Линор Горалик*
В Вологде отменили спектакль по книге Линор Горалик* - РИА Новости, 18.02.2024
В Вологде отменили спектакль по книге Линор Горалик*
Спектакль по произведению Линор Горалик*, которая внесена в реестр иноагентов, отменили в Вологде, вместо него будет показан другой спектакль, сообщает... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:19
2024-02-18T17:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Спектакль по произведению Линор Горалик*, которая внесена в реестр иноагентов, отменили в Вологде, вместо него будет показан другой спектакль, сообщает театральная студийная лаборатория "ТеСЛа" на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Спектакль "Агата возвращается домой" будет заменен на другой спектакль… В связи с тем, что настоящий материал произведен иностранным агентом Горалик* Линор-Джулией (Горалик Юлией Борисовной)", - сообщает проект.В частности, 24 февраля вместо этого спектакля будет показан спектакль "Хочу быть". Ранее сообщалось, что в августе 2023 года Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов писательницу и журналиста Линор Горалик* и еще шесть человек. По данным Минюста, Горалик* участвовала в сборе средств в поддержку Украины, а также выступала против специальной военной операции, распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях, а также о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, она пропагандировала ЛГБТ**-отношения, что противоречит государственной политике, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Запрещенная в России экстремистская организация
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вологда, театр, новости культуры
Культура, Вологда, Театр, Новости культуры
В Вологде отменили спектакль по книге Линор Горалик*
В Вологде вместо спектакля по книге Линор Горалик* покажут другую постановку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости.
Спектакль по произведению Линор Горалик*, которая внесена в реестр иноагентов, отменили в Вологде, вместо него будет показан другой спектакль, сообщает театральная студийная лаборатория "ТеСЛа" на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
«
"Спектакль "Агата возвращается домой" будет заменен на другой спектакль… В связи с тем, что настоящий материал произведен иностранным агентом Горалик* Линор-Джулией (Горалик Юлией Борисовной)", - сообщает проект.
В частности, 24 февраля вместо этого спектакля будет показан спектакль "Хочу быть".
Ранее сообщалось, что в августе 2023 года Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов писательницу и журналиста Линор Горалик* и еще шесть человек. По данным Минюста, Горалик* участвовала в сборе средств в поддержку Украины, а также выступала против специальной военной операции, распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях, а также о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, она пропагандировала ЛГБТ**-отношения, что противоречит государственной политике, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Запрещенная в России экстремистская организация
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