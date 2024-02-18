https://ria.ru/20240218/spektakl-1928099894.html

В Вологде отменили спектакль по книге Линор Горалик*

В Вологде отменили спектакль по книге Линор Горалик* - РИА Новости, 18.02.2024

В Вологде отменили спектакль по книге Линор Горалик*

Спектакль по произведению Линор Горалик*, которая внесена в реестр иноагентов, отменили в Вологде, вместо него будет показан другой спектакль, сообщает... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T17:19

2024-02-18T17:19

2024-02-18T17:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Спектакль по произведению Линор Горалик*, которая внесена в реестр иноагентов, отменили в Вологде, вместо него будет показан другой спектакль, сообщает театральная студийная лаборатория "ТеСЛа" на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Спектакль "Агата возвращается домой" будет заменен на другой спектакль… В связи с тем, что настоящий материал произведен иностранным агентом Горалик* Линор-Джулией (Горалик Юлией Борисовной)", - сообщает проект.В частности, 24 февраля вместо этого спектакля будет показан спектакль "Хочу быть". Ранее сообщалось, что в августе 2023 года Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов писательницу и журналиста Линор Горалик* и еще шесть человек. По данным Минюста, Горалик* участвовала в сборе средств в поддержку Украины, а также выступала против специальной военной операции, распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях, а также о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, она пропагандировала ЛГБТ**-отношения, что противоречит государственной политике, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вологда, театр, новости культуры