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Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального, заявил Кэмерон - РИА Новости, 18.02.2024
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00:31 18.02.2024 (обновлено: 11:09 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/sanktsii-1928012262.html
Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального, заявил Кэмерон
Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального, заявил Кэмерон - РИА Новости, 18.02.2024
Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального, заявил Кэмерон
Великобритания рассмотрит введение индивидуальных санкций в связи со смертью Алексея Навального, заявил в субботу глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T00:31
2024-02-18T11:09
россия
великобритания
дэвид кэмерон
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в мире
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Великобритания рассмотрит введение индивидуальных санкций в связи со смертью Алексея Навального, заявил в субботу глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News. &quot;Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это, и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять. Мы не объявляем о них заранее, поэтому я не могу сказать больше. Однако это то, что мы рассмотрим&quot;, — сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД России отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" — буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого.
https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927951866.html
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россия, великобритания, дэвид кэмерон, нато, в мире
Россия, Великобритания, Дэвид Кэмерон, НАТО, В мире
Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального, заявил Кэмерон

Кэмерон: Лондон рассмотрит индивидуальные санкции в связи со смертью Навального

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Великобритания рассмотрит введение индивидуальных санкций в связи со смертью Алексея Навального, заявил в субботу глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News.
«

"Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это, и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять. Мы не объявляем о них заранее, поэтому я не могу сказать больше. Однако это то, что мы рассмотрим", — сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД России отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" — буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
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По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого.
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