https://ria.ru/20240218/rybaki-1928022520.html

На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины

На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 18.02.2024

На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины

Около 50 человек находятся на оторвавшейся льдине у берегов Сахалинской области, 21 рыбак спасен, запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России, сообщается в... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T04:42

2024-02-18T04:42

2024-02-18T05:01

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

охотское море

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Около 50 человек находятся на оторвавшейся льдине у берегов Сахалинской области, 21 рыбак спасен, запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России, сообщается в Telegram-канале МЧС по Сахалинской области."По состоянию на 12.00 (4.00 мск) на берег доставлен 21 человек. В селе Стародубское дополнительно выехали спасатели… на автомобиле с моторной лодкой. На 13.00 (05.00) запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. По уточненным данным, на оторвавшемся льду остаются около 50 человек", — говорится в сообщении пресс-службы.Ранее в ведомстве отмечали, что льдина с 14 рыбаками откололась в Охотском море в районе села Стародубское в Сахалинской области, к месту происшествия выдвинулись спасатели.

https://ria.ru/20240216/rybak-1927824266.html

сахалинская область

россия

охотское море

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сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, охотское море