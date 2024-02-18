Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 18.02.2024 (обновлено: 05:01 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/rybaki-1928022520.html
На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины
На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 18.02.2024
На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины
Около 50 человек находятся на оторвавшейся льдине у берегов Сахалинской области, 21 рыбак спасен, запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России, сообщается в... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T04:42
2024-02-18T05:01
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
охотское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775129703_0:199:1601:1099_1920x0_80_0_0_2471d05ee475bcbc104570dbd7e9b93b.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Около 50 человек находятся на оторвавшейся льдине у берегов Сахалинской области, 21 рыбак спасен, запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России, сообщается в Telegram-канале МЧС по Сахалинской области."По состоянию на 12.00 (4.00 мск) на берег доставлен 21 человек. В селе Стародубское дополнительно выехали спасатели… на автомобиле с моторной лодкой. На 13.00 (05.00) запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. По уточненным данным, на оторвавшемся льду остаются около 50 человек", — говорится в сообщении пресс-службы.Ранее в ведомстве отмечали, что льдина с 14 рыбаками откололась в Охотском море в районе села Стародубское в Сахалинской области, к месту происшествия выдвинулись спасатели.
https://ria.ru/20240216/rybak-1927824266.html
сахалинская область
россия
охотское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775129703_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_0277a6757961296695d2c0fe97535979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, охотское море
Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Охотское море
На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины

МЧС: у берегов Сахалинской области спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиОперация по спасению рыбаков в Сахалинской области
Операция по спасению рыбаков в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Операция по спасению рыбаков в Сахалинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Около 50 человек находятся на оторвавшейся льдине у берегов Сахалинской области, 21 рыбак спасен, запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России, сообщается в Telegram-канале МЧС по Сахалинской области.
"По состоянию на 12.00 (4.00 мск) на берег доставлен 21 человек. В селе Стародубское дополнительно выехали спасатели… на автомобиле с моторной лодкой. На 13.00 (05.00) запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. По уточненным данным, на оторвавшемся льду остаются около 50 человек", — говорится в сообщении пресс-службы.
Спасательная операция МЧС России в Охотском море. Кадр видео
Спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с судна в Охотском море
16 февраля, 16:32
Ранее в ведомстве отмечали, что льдина с 14 рыбаками откололась в Охотском море в районе села Стародубское в Сахалинской области, к месту происшествия выдвинулись спасатели.
 
Сахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияОхотское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала